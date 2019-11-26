Бабушка и две внучки заблудились в лесу на Донетчине

В поселке Щурово (Лиманский р-н, Донецкая обл.) полицейские разыскали бабушку и ее внучек, которые заблудились в лесу. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

Так, около 17:00 по спецлинии «102» обратилась 36-летняя жительница Лимана (до переименования Красный Лиман). «Женщина рассказала, что она с семьей приехали на отдых в село Щурово. Ее дочери – 7 и 12 лет, вместе с 51-летней бабушкой пошли в лес и долгое время не возвращаются. Мобильного телефона они при себе не имеют», – говорится в сообщении.

На поиски пропавших было задействовано максимальное количество полицейских и работников лесного хозяйства. Уже около 19:00 дети с бабушкой были найдены.

«Как рассказала женщина, после долгой прогулки поняла, что они заблудились и начала искать выход из леса, но безрезультатно. Нашли заблудившихся целыми и невредимыми», – уточнили в полиции.

Инспекторы ювенальной превенции провели со взрослыми профилактическую беседу по недопущению в дальнейшем подобных случаев.