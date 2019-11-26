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В Донецкой области хотят реализовать тысячу новогодних елок из Великоанадольского лесхоза

26.11.19 17:34

Для нынешней елочной кампании государственное предприятие «Великоанадольское лесное хозяйство» запланировало реализовать 1 тыс. новогодних елок. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

Для подтверждения легальности заготовки и реализации новогодних елок было закуплено соответствующее количество чипов. Поэтому покупающие лесную красавицу, обращайте внимание на обязательную маркировку штрих-кодом, которая свидетельствует о законности происхождения срубленной елки и реализации.

Сообщается, что реализовывать елки будут в пгт. Графское, на территории лесорассадника, а также дополнительно будет организована розничная торговля на новогодней ярмарке в Волновахе (Донецкая обл.).

Цены по реализации новогодних елок (сосны Крымской) в 2019-2020 гг.:

• длина до 1 м. – 111,00 грн. (С НДС)
• длина 1 – 2м. – 135,00 грн. (С НДС)
• длина 2 – 3 м. – 156,00 грн. (С НДС)
• длина 3 – 4 м. – 180,00 грн. (С НДС).

В лесхозе уточнили, что заготовка новогодних елок проводится исключительно на специально определенных лесных участках или во время проведения рубок формирования и оздоровления леса.

Пресс-служба ГП «Великоанадольский лесхоз»

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