Долги по зарплатам учителям и медикам правительство обещает погасить завтра

Правительство считает неприемлемой ситуацию с задолженностью выплат врачам и педагогам заработных плат и обещает завтра перераспределить и направить дополнительное финансирование на зарплаты учителям и медикам. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

«Уже завтра правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам», – подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кроме того, Министерство здравоохранения меняет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирование, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. Таким образом, со следующего года обещают, что не будет никаких задержек с зарплатами для врачей.

Также уточняется, что Министерство образования и науки активно работает по трем направлениям по недопущению задолженности:

В следующем году в образовательной субвенции впервые учтен актуальный контингент детей. Проще говоря, раньше платили заработную плату по количеству детей, которое значительно меньше реалистического. А на самом деле это означает, что учителя недополучали деньги на зарплаты в последние годы. Мы наконец эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реалистичным;

Создается эффективная сеть школ, что значительно поможет повысить зарплаты педагогам;

Готовятся изменения в формулу распределения образовательной субвенции.

Более того, правительство предусмотрело в Госбюджете-2020 больше всего средств на финансирование медицины, образования и науки. Например, впервые для молодых учителей предполагается ежегодная денежная поддержка в размере 21 тыс. грн. А финансирование сферы здравоохранения в целом увеличено на 13%.