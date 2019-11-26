СММ ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения войск в Золотом, – штаб ООС

Сегодня, 26 ноября, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Сегодня, 26 ноября, во исполнение рамочного решения Трехсторонней контактной группы с соблюдением графика, принятом на встрече рабочей подгруппы по вопросам безопасности 1 октября 2019 года в Минске состоялась верификация представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ процесса завершения разведения сил и средств на участке №2 в населенном пункте Золотое», – говорится в сообщении.

Силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) осуществлено разминирование определенных участков местности от взрывоопасных предметов, проведен демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения.

«По словам заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона, украинская сторона выполнила все обязательства Минских соглашений в части, касающейся процесса разведения сил и средств. Оно произошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной», – отмечается в сообщении.

В штабе ООС уточнили, что все последующие вопросы будут решаться в рабочем порядке 9 декабря на очередной встрече лидеров стран «нормандской четверки».

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября.