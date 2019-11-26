Персональная санкция от Пушилина: В «ДНР» отобрали недвижимость у украинского бизнесмена

«Глава ДНР» Денис Пушилин применил персональную санкцию в отношении известного украинского бизнесмена Игоря Гуменюка: объект недвижимого имущества, находившийся у него в частной собственности, будет переведен в «государственную». Об этом со ссылкой на «официальный сайт главы ДНР» пишут российское «РИА Новости».

Отмечается, что Гуменюк – украинский политик и бизнесмен, бывший народный депутат, член Партии регионов.

Ранее о том, что Пушилин применял персональные санкции, не сообщалось.

«Указом главы ДНР № 342 от 25 ноября 2019 года в отношении Гуменюка Игоря Николаевича, 1961 года рождения, применена специальная персональная санкция в виде перевода имущества, принадлежащего ему на праве частной собственности, в государственную собственность», – говорится в сообщении.

В тексте «указа» отмечается, что «председатель правительства ДНР» Александр Ананченко должен обеспечить принятие в «государственную» собственность объекта недвижимого имущества, принадлежащего Гуменюку.

;Согласно приложению к настоящему указу, и закрепить данное имущество на праве оперативного управления за администрацией главы Донецкой народной республики", – говорится в сообщении.