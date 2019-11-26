На Луганщине для переселенцев проведут школу фермерства

В рамках проекта «Профессиональная интеграция внутренне перемещенных лиц» Немецкого Общества международного сотрудничества (GIZ), Агентство регионального развития Луганской области реализует инициативу – проект «Школа фермерства». Об этом сообщает Агентство регионального развития в Луганской области.

Этот проект имеет целью повышение возможностей трудоустройства ВПЛ, населения, пострадавшего от конфликта, и жителей принимающей громады в сельских районах Луганской области путем разработки и проведения неформального комплексного учебного курса по основам сельского хозяйства.

«Собираем предложения поставки услуг по разработке методических и дидактических материалов курсов по 6 различным инновационным сельскохозяйственным специальностям, проведению 5-дневного тренинга по обучению педагогического персонала 6 экспертами в 6 областях: птицеводство; пчеловодство; садоводство овощеводство; современные технологии в агросфере; бизнес планирование и кооперация. Резюме и финансовые предложения направлять на e-mail АРР в Луганской области: lugansk.arr@gmail.com. Последний день приема документов – 28 ноября 2019 года», – говорится в сообщении.