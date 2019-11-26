Импорт электроэнергии из России: Тимошенко требует отменить «поправку Геруса»

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об отмене поправки нардепа от «Слуги народа», председателя энергетического комитета парламента Андрея Геруса, которая разрешила импорт электроэнергии из России, передает «Главком».

Проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (относительно импорта электрической энергии) зарегистрирован на официальном веб-портале Верховной Рады (рег. номер 2236-1). Среди соавторов законопроекта – Алексей Кучеренко и Валентин Наливайченко.

Ранее народный депутат Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании «Интер РАО», руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма. Наливайченко отметил недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.

Напомним, что 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку – разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним соглашениям. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Однако с 1 октября спустя 4-летнего запрета началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России. 7 октября депутаты из фракции «Европейская Солидарность» зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить импорт электроэнергии из России.