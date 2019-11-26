Электронная карточка бойца: Стало известно, когда внедрят в ВСУ

Председатель фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что с 2021 года в Вооруженных силах могут ввести электронную карточку бойца. Об этом он сказал после заседания комитета Рады по вопросам национальной безопасности сегодня, 26 ноября, сообщает «Thebabel.net».

По его словам, пилотный проект по внедрению карты должны начать в 2020 году в нескольких бригадах ВСУ. «Должна быть электронная карточка бойца, когда он делает так называемый check-in и можно увидеть, когда и какая форма ему была выдана, когда следующая плановая замена, все регламенты», – сказал Арахамия.

Арахамия также добавил, что необходимо усовершенствовать логистику в армии.

Он подчеркнул, что на второе полугодие 2020 года запланированы дополнительные поступления в бюджет, что может позволить выделить дополнительные средства на автоматизацию логистики в Вооруженных силах.