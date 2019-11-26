«Энергоатом» заявляет о возможных манипуляциях по импорту электроэнергии из России и Беларуси

НАЭК «Энергоатом» обратился в Антимонопольный комитет (АМКУ) из-за возможных антиконкурентных действиях импортерами электроэнергии из России и Беларуси на рынке «на сутки вперед» («ринок добу наперед», РДН), которые сделали невозможным продажу, заявленного объема электроэнергии другими участниками рынка, в том числе «Энергоатомом». А также по поводу возможного нарушения законодательства оператором системы передачи НЭК «Укрэнерго», действия которого нанесли ущерб «Энергоатому». Об этом говорится в письме президента НАЭК Юрия Недашковского в Антимонопольный комитет, передает ExPro.

Согласно письму, ситуация наблюдается на РДН с начала ноября. Например, 4 ноября некоторые продавцы представили ценовые заявки, которые были значительно меньше, чем ценовые заявки НАЭК «Энергоатом», которое сегодня имеет самую низкую обоснованную цену на электрическую энергию.

«Энергоатом» отмечает, что возможность подавать заявки на продажу электроэнергии на РДН по цене ниже установленного ценового ограничения для часов минимальной нагрузки Объединенной энергосистемы Украины могут ГП «Гарантированный покупатель», ЗАО «Укргидроэнерго» и сам НАЭК.

В то же время, «Энергоатом» приводит данные, что в указанный период присутствует импорт электроэнергии из Беларуси и / или РФ в размере от 487 до 983 МВт-час. «Учитывая указанное, есть основания полагать, что такие заявки на продажу электрической энергии могли быть поданы участниками рынка, которые осуществляют импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации», – говорится в письме.

«Энергоатом» считает, что действия таких участников рынка дают основания считать их антиконкурентными, которые сделали невозможным продажу заявленного объема электрической энергии на РДН большинством участников рынков, в том числе и «Энергоатомом».

Кроме этого, «Энергоатом» обращает внимание на действия НЭК «Укрэнерго». В частности, полученные 3 и 23 октября команды от диспетчеров на изменение графика закачки Ташлыкской ГАЭС относительно заявленного. Это повлекло небаланс по участнику рынка суммарным объемом 471,47 МВт-час. Кроме того, 11 ноября «Энергоатом» получил от диспетчеров команду по ограничению мощности работы энергоблока Хмельницкой АЭС на уровне 760 МВт, что повлекло недоотпуск электрической энергии государственным предприятием в объеме около 253 МВт каждый час действия ограничения.

«Таким образом, считаем действия оператора системы передачи, которые привели к искусственному увеличению дефицита на рынке электрической энергии и, как следствие, наносили ущерб Компании, а также поставщикам услуг по балансировке нарушившими требования законодательства, регулирующего деятельность на рынке электрической энергии и законодательства в сфере защиты экономической конкуренции», – говорится в письме.

Напомним, что в начале ноября президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявил, что на данный момент импорт электроэнергии из России и Беларуси вытеснил «Энергоатом» с рынка на сутки вперед через заявленные очень низкие цены на электроэнергию.