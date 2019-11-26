В больнице Волновахи капитально отремонтировали диагностическое отделение (Фото)

В Волновахе (Донецкая обл.) в больнице планового лечения после капитального ремонта открыли диагностическое отделение. Оно полностью соответствует медицинским стандартам. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба Волновахской райгосадминистрации.

Так, модернизированы отделения и созданы комфортные условия для лечения жителей Волновахского района.

Теперь к услугам пациентов доступна современная ультразвуковая диагностика на аппарате экспертного класса органов брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза, глаз, а также сосудов головы и шеи, верхних и нижних конечностей, электрокардиографическое обследование и суточное мониторирование ЭКГ.

Фото: пресс-служба Волновахской райгосадминистрации

«Постепенно меняем ситуацию и показываем, какой медицина должна быть. Ведь после проведенных работ сюда теперь приятно зайти, помещения светлые и уютные. Такую работу в районе будем продолжать, чтобы привести к современным требованиям состояние медицинских учреждений», – сказала на открытии исполняющая обызанности председателя райгосадминистрации Ольга Сидоренко.