Цены на Донетчине: Лидером подорожания стала гречка

В Донецкой области в октябре этого года цены на потребительские товары выросли по сравнению с сентябрем 2019 года на 0,8%, а по сравнению с декабрем 2018 года – на 5,9%*. В годовом измерении, то есть в октябре 2019 года по сравнению с октябрем предыдущего года, уровень инфляции составил 9,7%, в январе–октябре 2019 года по сравнению с январем–октябрем 2018 года – 11,8%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, в течение октября этого года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в среднем на 0,8%. В частности, зафиксирован рост цен по сравнению с сентябрем 2019 года на:

мясо и мясопродукты – на 0,4%;

макаронные изделия – на 0,7%;

кисломолочную продукцию – на 1%;

масло – на 1,2%;

молоко – на 1,5%;

овощи – на 3,8%;

яйца – на 5,4%;

гречневые крупы – на 22%.

Снизились в октябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на рис – на 0,9%, фрукты – на 1%, сахар – на 4,0%.

Кроме того, с начала года выросли цены на:

молоко – на 2,2%;

овощи – на 3,2%;

кофе – на 3,4%;

чай – на 3,5%;

макаронные изделия – на 3,8%;

кисломолочную продукцию – также на 3,8%;

масло – на 4,7%;

сахар – также на 4,7%;

мясо и мясопродукты – на 5,5%;

рыбу и продукты из рыбы – на 6,2%;

хлеб – на 7,7%;

фрукты – на 30,9%.

В то же время, подешевели в октябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года яйца – на 16,6%, рис – на 4,1%, подсолнечное масло – на 0,2%.

Согласно статистическим данным, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в октябре 2019 года стали ниже, чем в декабре 2018 года, в среднем на 1,3%. Природный газ для населения дешевел 6 месяцев подряд, начиная с мая, и его цена в октябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года была ниже на 27,7%. Оставались без изменений тарифы на электроэнергию.

Вместе с тем, водоснабжение подорожало с начала года на 2,8%, содержание домов и придомовых территорий – на 3,8%, канализация – на 5,6%, горячая вода, отопление – на 17,4%.

«Подешевели в октябре 2019 года по сравнению с декабрем предыдущего года горюче-смазочные материалы – на 7,9%. В то же время услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали на 12,8%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 16,0%. На 12,9% выросли по сравнению с декабрем 2018 года средние цены и тарифы в сфере связи», – говорится в сообщении.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.