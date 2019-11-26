Цены на Донетчине: Лидером подорожания стала гречка

В Донецкой области в октябре этого года цены на потребительские товары выросли по сравнению с сентябрем 2019 года на 0,8%, а по сравнению с декабрем 2018 года – на 5,9%*. В годовом измерении, то есть в октябре 2019 года по сравнению с октябрем предыдущего года, уровень инфляции составил 9,7%, в январе–октябре 2019 года по сравнению с январем–октябрем 2018 года – 11,8%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
По информации ведомства, в течение октября этого года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в среднем на 0,8%. В частности, зафиксирован рост цен по сравнению с сентябрем 2019 года на:
- мясо и мясопродукты – на 0,4%;
- макаронные изделия – на 0,7%;
- кисломолочную продукцию – на 1%;
- масло – на 1,2%;
- молоко – на 1,5%;
- овощи – на 3,8%;
- яйца – на 5,4%;
- гречневые крупы – на 22%.
Снизились в октябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на рис – на 0,9%, фрукты – на 1%, сахар – на 4,0%.
Кроме того, с начала года выросли цены на:
- молоко – на 2,2%;
- овощи – на 3,2%;
- кофе – на 3,4%;
- чай – на 3,5%;
- макаронные изделия – на 3,8%;
- кисломолочную продукцию – также на 3,8%;
- масло – на 4,7%;
- сахар – также на 4,7%;
- мясо и мясопродукты – на 5,5%;
- рыбу и продукты из рыбы – на 6,2%;
- хлеб – на 7,7%;
- фрукты – на 30,9%.
В то же время, подешевели в октябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года яйца – на 16,6%, рис – на 4,1%, подсолнечное масло – на 0,2%.
Согласно статистическим данным, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в октябре 2019 года стали ниже, чем в декабре 2018 года, в среднем на 1,3%. Природный газ для населения дешевел 6 месяцев подряд, начиная с мая, и его цена в октябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года была ниже на 27,7%. Оставались без изменений тарифы на электроэнергию.
Вместе с тем, водоснабжение подорожало с начала года на 2,8%, содержание домов и придомовых территорий – на 3,8%, канализация – на 5,6%, горячая вода, отопление – на 17,4%.
«Подешевели в октябре 2019 года по сравнению с декабрем предыдущего года горюче-смазочные материалы – на 7,9%. В то же время услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали на 12,8%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 16,0%. На 12,9% выросли по сравнению с декабрем 2018 года средние цены и тарифы в сфере связи», – говорится в сообщении.
* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.