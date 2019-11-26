ЦИК и эксперты обсудили проект закона о регистрации места жительства переселенцев

По инициативе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было проведено экспертное обсуждение законопроекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регистрации места жительства внутренне перемещенных лиц». Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба ЦИК.

«Проект закона, который стал главным предметом обсуждения, был разработан Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ). Вместе с тем, ЦИК тоже присоединилась к его совершенствованию. А экспертное обсуждение, которое инициировала ЦИК, стало очередным существенным шагом на этом пути», – говорится в сообщении.

Так, во время обсуждения затрагивались не только темы регистрации места проживания ВПЛ в принимающих громадах, а также не менее важный аспект – интеграция между реестрами территориальных громад и Государственным реестром избирателей (ГРВ). «Своими мыслями и наработками коллег по этому поводу поделился руководитель Службы распорядителя ГРВ Александр Стельмах. В контексте данного вопроса между экспертами и представителями профильных ведомств состоялась "сверка часов" и по диджитализации соответствующих процессов, декларативного места проживания и проведения электронных выборов и тому подобное», – рассказали в ЦИК.

В свою очередь член ЦИК Юрий Мирошниченко предложил двигаться в реализации законопроекта step by step. «Уже сейчас мы можем решить главную задачу законопроекта – в части, касающейся для внутренне перемещенных лиц, а затем – и для всех других категорий граждан, кто в этом нуждается. Это было бы хорошее результативное начало. Именно для этого ЦИК собрала экспертов, пригласила все заинтересованные стороны. Вместе мы должны обеспечить последовательный подход во внедрении выверенных решений и наладить абсолютную координацию совместных действий, чтобы быстро двигаться дальше», – сказал он.

Во встрече участвовали представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, представители профильных министерств, в частности Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы Украины и т.д., а также аналитики и эксперты Международного фонда избирательных систем (IFES), Аналитического центра Ассоциации городов Украины, Всеукраинской общественной организации «Гражданская сеть"ОПОРА"», ОО «Общественный холдинг "Группа влияния"», Центра прав человека ZMINA.

Как сообщалось ранее, принятие Избирательного кодекса Украины без учета положений об избирательных правах ВПЛ недопустимо. Такое заявление сделали общественники и правозащитники.