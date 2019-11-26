В Краматорске можно увидеть «Красоту без ограничений» (Видео)

Донецкая область с 24 по 30 ноября девятый раз принимает участников ежегодного открытого конкурса красоты для девушек с инвалидностью «Красота без ограничений 2019». Он стартовал в Краматорске. Участницы должны проявить себя в качестве фотомоделей, танцовщиц, а также кулинаров. Участницами открытого конкурса красоты стали 10 женщин, прикованных к коляскам. Они преодолевают множество расстояний и барьеров. Их цель – доказать, что красота не имеет ограничений.

В первый же конкурсный день участники проверили инклюзию в действии. В учебно-реабилитационном центре посмотрели на условия для маленьких воспитанников. «Одно дело – снаружи пандусы построить, совсем другое дело – когда внутри есть доступность. А тем более я не интересовалась такими маленькими детьми – как это все у нас организовано. Но теперь я очень заинтересована в этом вопросе. И однозначно буду участвовать в этом», – сказала участница конкурса «Красота без ограничений 2019» из Черкасс Наталья Давыденко.

Кроме социальных проектов на конкурсе множество девичьих приятностей: хореография, макияж, наряды и фотосессия по мотивам сказки «Алиса в Стране чудес». Фотохудожница Ольга Черникова призналась, что своих девушек, если есть возможность, фотографирует без колясок. «Это невероятные фотомодели, потому что они яркие, натуральные. Таких глаз я никогда не видела. Такие модели тоже по подиуму ходят. Как они это делают – вы бы это видели. Они участвуют в чемпионатах. Здесь есть участница Оксана Кононец – она ​​топ-модель, она рекламирует одежду», – поделилась она.

Участница конкурса из Ковеля (Волынская обл.) Ольга Яренчук в коляске от рождения. Но это не мешает ей быть студенткой факультета журналистики, внештатным корреспондентом трех изданий в городе. А теперь еще и сказочной героиней. «Это у меня не так часто. Но приятно, каждой девушке приятно, когда тебя фотографируют. Это эмоции, адреналин. Я себя почувствовала настоящей Алисой. Но как конкурсант я хочу корону», – сказала она.

Во время конкурсных дней девушки проведут «кулинарный батл» и проинспектируют город на доступность. «Этот конкурс, прежде всего, объединяет людей, показывает обществу, что люди с инвалидностью такие же равные как и здоровые люди, стирает барьеры между людьми и строит здоровое и единое инклюзивное общество свободное от предрассудков и показывает, что девчонки с инвалидностью могут жить полноценной жизнью, радоваться жизни», – сообщила организатор конкурса «Красота без ограничений 2019» Светлана Фомина.

Победительницу конкурса определят в Славянске 29 ноября.

Источник: ТК «Донбасс»