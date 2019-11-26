Сенцов призвал Евросоюз не верить Путину и помнить о жертвах на Донбассе

Украинский режиссер и экс-узник Кремля Олег Сенцов заявил, что не верит президенту РФ Владимиру Путину и призвал Европу помнить о том, что на Донбассе погибли 13 тысяч человек. С такой речью Сенцов обратился к ЕС во время вручения премии Сахарова в Европейском парламенте сегодня, 26 ноября, пишет «РБК.ua».

Олег Сенцов отметил, что свою награду он воспринимает не как личный приз, а только лишь – как награду, которой отмечены все украинские политзаключенные. Он объяснил, что Россия не хочет мира, а хочет видеть Украину «на коленях» и иметь влияние на мировую политику своими силовыми способами. «Мы этого не допустим. Мы боролись и будем бороться за нашу свободу до самого конца», – сказал Сенцов.

Он добавил, что не верит президенту страны-агрессора Владимиру Путину и призвал Европу сделать тоже самое.