В «ДНР»: Задержаны грабители, напавшие на АЗС с оружием

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области задержаны двух мужчин, ограбивших АЗС в Макеевке на 127 тыс. руб. (48 тыс. 106 грн, по местному курсу на сегодня, 26 ноября), пишут местные интернет-ресурсы со ссылкой на «МВД ДНР».

«В Кировском районе Макеевки сотрудники полиции задержали двоих злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на одну из АЗС. Ранее судимые подельники в очередной раз предстанут перед судом», – говорится в сообщении.

Установлено, что двое вооруженных мужчин в нетрезвом состоянии с прикрытыми платками лицами выстрелили в витрину автозаправочной станции и забрали дневную выручку в размере 127 тыс. руб. После совершения преступления фигуранты скрылись и впоследствии закопали оружие возле одного из кладбищ в другом районе города.

Теперь им грозит, по «законодательству ДНР», максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа.