В декабре на Донбассе опять будут выборы

Центральная избирательная комиссия назначила на 22 декабря 2019 года ряд выборов. Прежде всего, пройдут первые выборы в Объединенных территориальных громадах (будут избирать депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответственно сельских, поселковых, городских голов), а также дополнительные выборы депутатов сельских, поселковых советов. Как передают «Донецкие новости», выборы пройдут и на Донбассе.

22 декабря первые выборы депутатов и голов пройдут в 86 объединенных территориальных громадах (ОТГ) (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской ОТГ) в 21 области Украины. По предварительным подсчетам ЦИК, в этих выборах смогут принять участие более 380 тыс. избирателей. На проведение избирательного процесса Центризбиркому выделяется 21 млн 842,2 тыс. грн.

В этот день в Донецкой области состоятся первые местные выборы головы и депутатов в Криворожской сельской объединенной территориальной громаде (Добропольский район). В ОТГ с центром в селе Криворожье объединяются 3 сельсовета, ее площадь составит 277,08 кв. км, в ней будут проживать 4363 жителей.

В Луганской области первые местные выборы пройдут в Половинкинской сельской объединенной территориальной громаде (Старобельский район). Центр громады – село Половинкино, в ОТГ объединяются 2 сельсовета, ее площадь составит 113,05 кв. км, в громаде будут проживать 3036 человек.

Также 22 декабря в Донецкой области пройдут дополнительные выборы депутатов в Шаховской сельской ОТГ (центр – село Шахово Добропольского района, ОТГ создана 25 октября 2015 года, объединяет 4 сельсовета).

Местные выборы по образованию ОТГ пройдут и 29 декабря, но они не затронут Донецкую и Луганскую области.