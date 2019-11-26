Пенсии военным: Кабмин не может устанавливать временные рамки выплаты

Верховный суд (ВС) разъяснил, что наличие у Кабмина права устанавливать порядок перерасчета пенсии не определяет право устанавливать отсрочку или рассрочку выплаты пенсии. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает «ЛІГА. Закон» .

Юристы пояснили суть дела: военный пенсионер просил признать противоправными и недействительными п. 1, 2 постановления Кабмина № 103 и изменения в п. 5 Порядка проведения перерасчета пенсий и приложения 2 к нему, поскольку вопреки Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» этими нормативными актами для расчета размера пенсионного обеспечения не учтены ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения действующих военнослужащих (надбавки, доплаты, повышения и премии), безосновательно установлена ​​поэтапность выплаты повышения к пенсии.

Местный и апелляционный суды исковые требования удовлетворены.

Коллегия судей Административного суда ВС с таким выводом согласилась.

Верховный Суд разъяснил, что наличие у Кабмина права устанавливать порядок перерасчета пенсии не является тождественным и не определяет право устанавливать отсрочку или рассрочку выплаты пенсии, то есть изменять временные рамки выплаты.

В частности, п. 2 спорного постановления КМУ № 103 предусмотрено, что выплату перечисленных повышенных пенсий проводить с 1 января 2018 года в следующих размерах:

с 1 января 2018 года – 50%;

с 1 января по 31 декабря 2019 – 75%;

с 1 января 2020 – 100% суммы повышения пенсии, определенного по состоянию на 1 марта 2018 года.

Суд считает это ограничением выплат перечисленных сумм повышенных пенсий, которые являются собственностью лиц, которым такая пенсия начислена. Абзац 3 ст. 1-1 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» содержит безусловное предостережение о том, что изменение условий и норм пенсионного обеспечения таких лиц, осуществляется путем внесения изменений в настоящий Закон и Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Юристы отмечают, что ограничения выплаты пенсии, начисленной лицу в порядке, предусмотренном Законом, не может быть установлено постановлением Кабмина. Соответствующее решение по делу № 826/3858/18 ВС принял 12.11.2019.