Обслуживает горожан и переселенцев: «Мультицентр» Мариуполя расширит перечень услуг (Видео)

В Мариуполе новый социальный офис «Мультицентр» за первый месяц работы принял 5 тысяч клиентов. Он расположен в Левобережном районе города. Уже на этой неделе в нем начнут принимать заявления на оформление загранпаспорта.

Многодетная мать Елена, у которой трое дочерей, с младшей пришла в «Мультицентр», чтобы переоформить помощь. На все – талон, электронная очередь, разговор со специалистом – потратила примерно 15 минут. А раньше, по ее словам, приходилось ждать около часа. «Я сюда хорошо могу подъехать на трамвае. Плюс здесь спуск, мне очень понравилось, что я могу с коляской заехать к специалисту, а там приходилось оставлять, ребенка вытаскивать», – сказала она.

82-летняя пенсионерка Нине Маленко пришла, чтобы узнать, почему в коммунальных платежках указаны полные суммы к оплате без льгот. Пенсионерке объяснили, что вся информация будет поступать в СМС. «Объяснили мне сейчас все хорошо. Посидишь, отдохнешь и дальше пойдешь», – говорит она.

Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) – одно из учреждений, которые разместились в социальном офисе. Здесь горожане могут оформить помощь при рождении ребенка, малообеспеченным семьям, субсидии или льготы. Кроме жителей Левобережья, в «Мультицентре» обслуживают переселенцев. «У нас по району 37 тыс. внутренне перемещенных лиц. Мы предоставляем статус переселенца, то есть справку. А также предоставляют заявления о получении социальных льгот, компенсаций», – сообщила заместитель директора департамента социальной защиты населения Мариупольского горсовета Вита Иванникова.

А по соседству расположен Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Там тоже предоставляют множество услуг. «Это земельные вопросы, регистрация места проживания, услуги по строительству, услуги регистрации недвижимого имущества», – объяснила заместитель начальника ЦПАУ Татьяна Каминченко.

Также в «Мультицентре» можно оформить паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем (ID-карту). Очередь расписана уже на декабрь. Сейчас поступили первые готовые паспорта. «Люди приходят по предварительной записи, с полным пакетом документов. Мы принимаем заявление-анкету, отдаем в Государственную миграционную службу, они уже обрабатывают. А потом передают нам и мы уже выдаем людям», – рассказала администратор Виктория Пшеничная.

В конце ноября здесь планируют начать работу по оформлению загранпаспортов. И уже вскоре в социальном офисе заработает районный Пенсионный фонд и Сервисный центр Министерства внутренних дел Украины.

Источник: ТК «Донбасс»