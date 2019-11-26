Более 300 деток: В Мариуполе работает инклюзивно-ресурсный центр (Видео)

В Мариуполе около тысячи детей с особыми образовательными потребностями. Более 300 воспитанников занимаются в Левобережном инклюзивно-ресурсном центре. Детки с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития. Все занятия – бесплатные.

Так, воспитанница центра, 6-летняя Вика готовится к школе. По ее словам, учиться красиво говорить здесь ей помогают игрушки и друзья. Мама Вики Анастасия Николаенко благодарна специалистам. «Занимались с полгода и у нее хорошо пошла речь. То есть, логопед хорошо занимается с ней. И то, что открылся центр – это замечательно, поддержка», – говорит Анастасия.

В центре есть кабинет кинолога. Занятия здесь проводят вместе с терьером Бордошей. «Для каждого ребенка индивидуальная программа. Если проблема с речью, то упор идет на команды. Есть разные методы», – пояснила кинолог центра Екатерина Антонова.

Всего в центре работают 8 специалистов – психологи, логопеды, дефектологи и реабилитологи. При необходимости приглашают тифло- и сурдопедагогов. Однако, специалисты уверяют, самое главное, чтобы с детьми работали родители.

«Ведь результативность зависит, прежде всего, от родителей. Таким ребятам надо уделять больше внимания, чем другим детям», – отметила психолог Ирина Полянская.

Левобережный инклюзивно-ресурсный центр работает уже год. В этом месяце он сменил адрес. Заведение расположилось на базе детского сада №35.

«Почти ежемесячно мы предоставляем услуги около 70 детям. 31 ребенок из которых, вообще не посещает никакие учебные заведения», – отметила директор Левобережной инклюзивно-ресурсного центра Марина Каплина.

Источник: ТК «Сигма»