Штраф четверть миллиона: На Донетчине подвели итоги операции «Мигрант»

В Донецкой области выявлено около 200 нарушителей миграционного законодательства. Таковы итоги спецоперации «Мигрант», сообщает сегодня, 26 ноября, пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

В отношении них наложено штрафных санкций почти на четверть миллиона гривен. 55 нелегалов должны покинуть территорию государства, более половине из них запрещен въезд в Украину.

Кроме того, полицейские раскрыли ряд преступлений, совершенных иностранцами.

С 18 октября по 19 ноября на территории Донецкой области продолжался практический этап оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мигрант», основная цель которых – выявление нелегальных мигрантов, предупреждения и документирования преступлений, которые совершают иностранцы.

Во время мероприятий в суд направлено 12 уголовных производств в отношении граждан Молдовы, Грузии и РФ. Так, полицейские установили причастность россиянина к созданию сети фальшивых реабилитационных центров, где незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

Девяти иностранцам сообщено о подозрении в совершении 14 уголовных нарушений (торговля людьми, имущественные и наркопреступления). Прекращена преступная деятельность гражданина Турции, который вывозил двух мариупольчанок для сексуальной эксплуатации в Швейцарию.

Установлено местонахождение трех иностранцев, один из которых числился в международном розыске за совершение убийства в 2011 году. Гражданин Греции был задержан в аэропорту в рамках взаимодействия сотрудников главка полиции Донетчины и Интерпола. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

В отношении всех нарушителей составлены 228 админпротоколов и наложено штрафных санкций на сумму около 250 тыс. грн, большая часть из которых уже взыскана.

Совместно с работниками миграционной службы полицейские разоблачили 55 нелегалов, которые подлежат принудительному возвращению в страны происхождения. 31 иностранцу-нарушителю запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Четверо граждан Азербайджана, Узбекистана и РФ по решению суда были принудительно выдворены.