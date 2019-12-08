Переселенцы из-за войны на Донбассе: В МККК назвали свои данные

В Международном комитете Красного Креста (МККК) оценивают количество временно перемещенных лиц от 2 до 2,7 млн за время вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщил координатор по вопросам гуманитарной помощи Украине МККК Даниэль Буннског, передает «Польское радио».

«Вследствие конфликта, начавшегося в 2014 году на востоке Украины, по нашим оценкам, примерно от 2 до 2,7 млн лиц были временно перемещены. Наибольшее число этих перемещенных людей живет недалеко от линии разграничения, например, в Донецкой и Луганской областях. Количество перемещенных лиц там намного больше, чем даже количество лиц, живших там до конфликта. Но конечно есть тоже лица, которые поехали в другие части Украины и в другие страны. Мы, как Международный комитет Красного Креста, работаем, в первую очередь, вдоль линии контакта и наша деятельность не ограничивается только поддержкой перемещенных лиц», – сказал он.

Буннског добавил, что МККК еще с 2014 года работает также на территории, временно неконтролируемой украинской властью. Он отметил, что организация помогает нескольким десяткам тысяч людей, которые были перемещены в пределах территорий, подконтрольных «ДНР» и «ЛНР». По его словам, эти лица живут, как правило, в зданиях общественного назначения или в своих семьях. Их потребности, по его словам, являются очень большим, поскольку это в основном одинокие и пожилые люди. «Проблемы с доступом гражданского населения к основным услугам огромны», – уточнил Даниэль Буннског.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 декабря учтены 1 млн 427 тыс. 211 переселенцев из Донбасса и Крыма.