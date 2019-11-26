Воевал близ Дебальцево: На Донетчине дело гранатометчика и снайпера «Л-ДНР» передано в суд

На Донетчине будут судить 32-летнего жителя Краматорска, который воевал в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» и «ЛНР». Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины в отношении 32-летнего жителя. Краматорска, воевавшего против Вооруженных сил Украины в составе бандформирований террористических организаций "ДНР" и "ЛНР"», – говорится в сообщении.

По версии следствия, с июня 2015 года по ноябрь 2016 года мужчина принимал активное участие в боевых противостояниях с силами АТО в районе поселка Ясное (Докучаевский р-н), вблизи Дебальцево (Донецкая обл.) и Станицы Луганской (Луганская обл.).

Злоумышленник воевал в качестве гранатометчика в составе «5-й отдельной мотострелковой бригады "Оплот"», «интернациональной бригады "Пятнашка" 1-го армейского корпуса ДНР» и снайпера – в «11-м гвардейском казачьем батальоне министерства обороны ЛНР».

5 августа 2019 года участника НВФ задержали на подконтрольной территории Украины, в Краматорске, куда он приехал для получения внутреннего и заграничного паспортов.

Сейчас, по решению суда обвиняемый находится под стражей.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.