С глазу на глаз: Вероятность встречи Путина и Зеленского во Франции росСМИ оценили в 100%

В Париже, где на 9 декабря запланирован саммит «Нормандской четверки» по Донбассу, ожидается отдельная встреча президентов РФ и Украины. Вероятность двусторонних переговоров информированные источники российского издания «Коммерсант» оценивают как очень высокую.

Вероятность того, что помимо саммита в «Нормандском формате» в Париже состоится двусторонняя встреча Путина и Зеленского, информированный собеседник издания оценил как близкую к 100%. По его словам, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине. О том, что Владимир Путин и Владимир Зеленский планируют пообщаться с глазу на глаз, изданию сообщил источник, знающий детали российско-украинских переговоров и подготовки саммита в столице Франции.

Один из собеседников допустил, что Зеленского могут пригласить в Москву на празднование 75-летия Победы в 2020 году.

Издание напомнило, что лидеры Германии, России, Украины и Франции соберутся впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на востоке Украины.