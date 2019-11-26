Пес-доброволец Батон служит с украинскими пограничниками на Донетчине (Фото)

Пес по кличке Батон всем своим большим сердцем верит, что несет службу вместе с украинскими пограничниками на одной из позиций Отдела пограничной службы «Ялта» Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

«"Двортерьер" Батон, не чувствуя усталости, готов для выполнения задач – ну, а по факту ему лишь бы побегать вместе с пограничниками, которые несут службу в зоне ответственности и оттачивают навыки противодесантной обороны побережья Азовского моря. В то же время Батон смирно стоит в строю, и как только слышит команду – несется сломя голову туда, куда и военнослужащие», – говорится в сообщении.

Как отмечается, животные-добровольцы остаются на позициях военных, чувствуя их доброе отношение. «Батон прибился еще будучи щенком. Никто не знает, откуда взялся – или оказался кому-то не нужен, или же родился у дворовой собаки. Так или иначе – обогретый и накормленный он нашел свой дом и стал одним из четверолапых добровольцев ГПСУ», – уточняется в сообщении.

Как рассказал пограничник Валерий, Батону нравятся выезды на позиции, потому что здесь он может вдоволь наиграться. Вместе с тем пограничный пес сильно поднимает настроение военнослужащим, давая лапу поддержки тем, кто в этом нуждается.