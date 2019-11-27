У переселенцев появился шанс: В декабре Рада будет голосовать за доработанный Избирательный кодекс

Рабочая группа Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития согласовала поправки в Избирательный кодекс касательно права голосования переселенцев и внутренних трудовых мигрантов на местных выборах. Голосование данного Кодекса в парламенте запланировано на первую неделю декабря. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщила глава Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Татьяна Дурнева в ходе круглого стола «Долгосрочные решения для внутренне перемещенных лиц: дальнейшие шаги».

На данный момент внутренне перемещенные лица могут голосовать на выборах президента Украины, а также на парламентских – но только за списки партий.

Дурнева напомнила, что борьба за конституционное право переселенцев голосовать на местных выборах идет с 2014 года. «И когда наши международные партнеры изучают ситуацию в Украине, они отмечают, что это уже может быть примером широкой борьбы в 21 веке за право голоса… И на прошлой неделе представитель Евросоюза Ричард Тиббельс в очередной раз напомнил, что Украина все-таки может что-то сделать для своих граждан, которые пострадали от вооруженного конфликта. И вот одним из этих "что-то" – обеспечить избирательные права, что Украина обещала сделать до конца этого года», – сказала общественница.

22 декабря в Украине пройдут местные выборы по организации объединенных территориальных громад, но в них переселенцы не смогут принять участие. «И 22 декабря свыше 380 тыс. избирателей будут избирать депутатов и голов в сельских, поселковых и городских советах. Это будет происходить без 4% избирателей, которые являются внутренне перемещенными лицами. И это повторяется из года в год. И сейчас кроме традиционных выборов в рамках децентрализации проходят выборы по объединению территориальных громад. И вот 22 декабря выборы в 86 ОТГ пройдут без участия переселенцев», – продолжила Дурнева.

Она в очередной раз напомнила, что в Верховной Раде находится законопроект № 6240 (был разработан в 2016 году), «который уже стал брендом борьбы ВПЛ за избирательные права». При этом есть шанс, что все его моменты по голосованию ВПЛ будут учтены в доработанном Избирательном кодексе. «Этот законопроект подтянул проблему права голоса не только переселенцев, но и людей, которые проживают не по месту регистрации, – так называемых внутренних трудовых мигрантов. Тем самым документ поднял проблему необходимости реформы регистрации места проживания. В этом законопроекте прописан механизм, благодаря которому человек вне зависимости от регистрации места проживания может сменить адрес голосования на ту громаду, в которой он сейчас проживает. И тем самым он получает право голоса не только на всеукраинских выборах, но и на местных», – отметила эксперт.

Также в парламенте уже завершена работа над Избирательным кодексом, на который ранее президент наложил вето. «Президент внес свои предложения и замечания по усовершенствованию Кодекса. И одно их таких замечаний касается отсутствия надлежащего и реального механизма реализации избирательных прав. Мы работали в Комитете ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития. И рабочая группа согласовала изменения и фактически законопроект № 6240 вошел в Избирательный кодекс. Но проект доработанного Кодекса до сих пор не опубликован на сайте Верховной Рады, поэтому мы не можем говорить на 100%, что в этой борьбе можно поставить точку. Впереди еще ждет голосование, которое анонсировано на первую неделю декабря», – подчеркнула Дурнева.

Как сообщалось ранее, 22 декабря в 21 области Украины пройдут первые местные выборы в объединенных территориальных громадах. Пройдут они и на Донбассе.

Напомним, что 11 июля 2019 года Верховная Рада еще прежнего созыва приняла Избирательный кодекс, регулирующий подготовку и проведение выборов президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов. Если бы президент подписал документ, то он вступил бы в силу только с 1 декабря 2023 года. При этом новый Избирательный кодекс не решал проблему дискриминации ВПЛ в контексте невозможности реализовать право голоса на местных выборах. В сентябре президент Владимир Зеленский наложил вето на ИК.