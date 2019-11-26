В Донецкой области 22 семьи полицейских приобрели жилье в лизинг

В Донецкой области 22 семьи полицейских приобрели жилье в рамках мотивационной программы МВД. Еще более 20 семей в ближайшее время смогут получить собственные квартиры в льготный финансовый лизинг. Государство компенсирует до 40% стоимости жилья. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба Покровского райотдела ГУНП в Донецкой области.

Уточняется, что каждый полицейский, прослуживший два года, может воспользоваться правом получить жилье в собственность на льготных условиях. О социальной защищенности работников рассказал начальник отдела по вопросам жилищного обеспечения полиции Донецкой области Сергей Литвиненко. «Программа льготного финансового лизинга предусматривает получение жилья с частичным погашением платежей Национальной полицией. Сумма компенсации зависит от стажа службы полицейского и состава его семьи. За счет полиции полностью компенсируются расходы за обслуживание договора ипотеки и часть кредитных платежей – до 40% на одного человека», – рассказал Сергей Литвиненко.

Если оба члена семьи – полицейские, то проценты, которые компенсирует полиция, складываются. Например, супруги, которые прослужили 15 лет и имеют двух несовершеннолетних детей, в итоге получат от полиции 70% платежей на выкуп квартиры. То есть семья будет платить лишь 30% от всей суммы.

Программа начала действовать в 2019 году. В настоящее время 22 полицейских в Мариуполе, Краматорске и Покровске уже получили собственное жилье. Еще столько же работников ожидают свои квартиры в ближайшее время.

В общем заявки на приобретение квартир на условиях льготного лизинга в Государственное ипотечное учреждение подали более 100 сотрудников полиции. Для Донецкой области, где много полицейских являются переселенцами, и снимают жилье, возможность получить собственное жилье является очень актуальной.

Свой дом после многочисленных мытарств арендованными квартирами нашла семья полицейского-переселенца Александра Джугана, сотрудника областного главка полиции. В просторной трехкомнатной квартире хватает места и для 6-летнего сына, и трехмесячной дочери. «Мы четыре раза переезжали. Самое главное, что сейчас моя семья спокойна и защищена. Приходишь в свою квартиру и не думаешь, что завтра позвонит хозяйка и скажет уезжать. В будущем, когда дочь немного подрастет, мы сможем осуществить мечту сына – завести щенка», – говорит Александр Джуган.

На каждого полицейского передается жилье, которое находилось в эксплуатации не более чем в течение 20 лет, или в доме проводилась реконструкция или капитальный ремонт за последние 10 лет.

«Мы помогаем заявителям подыскать квартиры, соответствующие всем критериям. В нашем регионе это довольно сложно – учитывая сложившуюся ситуацию, новое жилье не строят. Планируется, что в этом году будет приобретено 44 квартиры. После уплаты всех платежей квартира становится собственностью полицейского с правом продажи, дарения и т. д.», – отметил Сергей Литвиненко.

Максимальный срок, на который можно взять жилье в лизинг – 20 лет. Минимальный – 5 лет. «Получение собственного дома дает милиционеру ощущение защищенности, укрепляет семью, поэтому дает мотивацию достойно работать», – подчеркнул начальник отдела по вопросам жилищного обеспечения полиции Донецкой области Сергей Литвиненко.