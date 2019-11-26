В экономику Донетчины инвестировали более 18 млрд грн

На Донетчине в январе-сентябре 2019 года предприятиями и организациями освоено 18 млрд 805,6 млн грн капитальных инвестиций*, что с учетом изменения цен на 16,7% больше, чем в январе–сентябре предыдущего года. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

По данным ведомства, за этот период на Донецкую область приходилось 5% общего объема капитальных инвестиций в Украине. По этому показателю регион занял 4 место в стране после Киева, Днепропетровской и Киевской областей.

Промышленными предприятиями Донецкой области в январе-сентябре 2019 года освоено 12 млрд 794,4 млн грн, или 68% всех капитальных инвестиций. Как уточняется, в целом по Украине удельный вес инвестиций в промышленность в общем объеме капитальных инвестиций составил 39,4%.

В промышленности больше всего инвестиций использовано в металлургическом комплексе региона – 7 млрд 685,9 млн грн, или 60,1% общего объема капитальных инвестиций в индустрию, что в 1,8 раза больше, чем в январе-сентябре 2018 года. Объем инвестиций в угольную отрасль в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшился на 6,2% и составил 2 млрд 895,6 млн грн, или 22,6% всех инвестиций в промышленность.

Вместе с тем, по данным статистики, инвестиции в жилищное строительство в январе-сентябре 2019 года составили 134 млн грн, или лишь 0,7% всех капитальных вложений (по Украине – 10,1%).

В экономике области основным источником финансирования инвестиционной деятельности остаются собственные средства предприятий и организаций. Так, в январе-сентябре 2019 года они составили 16 млрд 188 млн грн, или 86,1% общего объема капитальных инвестиций.

За счет средств местных бюджетов освоено 1 млрд 462,6 млн грн, или 7,8%. Капитальные инвестиции за счет средств государственного бюджета составили 897,8 млн грн, или 4,8% всех капитальных инвестиций.

«На банковские кредиты и другие заимствования приходилось 187,4 млн грн, или 1% всех капитальных инвестиций», – добавили в облстате.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.