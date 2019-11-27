Там – забелена кровь на стенах: Художник-переселенец рассказал о подвале в Донецке (Фото)

Художник из Донецка Тарас Носар разрисовывает львовский Парк культуры. 6-й год проживает 60-летний донецкий художник вблизи Львова. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Тарас Носарь – член Национального союза художников Украины. Он разрисовывает детскую площадку в Парке культуры. Его тематика – украинцы и украинские сказочные герои.

В Донецке в его творчестве тоже доминировали украинские исторические персонажи и пейзажи. При этом художник имеет много интересной живописи, графики, икон. Его пейзажи украшали Донецкий краеведческий музей. Тарас проживал в центре Донецка, рядом была его мастерская. У него было все, чтобы жить и творить: друзья, студенты, работа, ремонт, мастерская, выставки, творческие замыслы.

Еще в апреле 2014 года у художника не было осознания того, что в Донецке украинский язык будет «опасным». «Я жил в самом центре. И там было тихо в начале. Я еще преподавал в филиале Киевского национального университета культуры и искусств, экзамены принимал. Ходил на донецкие проукраинские митинги. И как-то на нас шла нашествие сторонников России, окружив со всех сторон, но, видимо, кто-то дал им команду отойти», – делится художник.

Затем было захвачено здание областной администрации. «Тогда я все еще надеялся, что украинский спецназ приедет, возьмет их за шкирку и выкинет. Посты и БТР были на окраинах города. Но когда увидел автоматчиков с новым оружием на улицах и "казачков", которые кричали: "За чистоту православной веры", а их первыми привезли, бетонные отлитые амбразуры специально для стрельбы, тогда понял, что пришла беда», – говорит Тарас.

Художник уехал во Львов с двумя велосипедами и картинами, которые оставил у друзей. Так ему удалось спасти свои работы. А сам вернулся в Донецк к семье, где как раз должен был родиться его младший сын.

10 июля 2014 года в его мастерскую приехали 4 автоматчика и вывели Тараса, взяв под руки. Сначала, рассказывает, привезли в помещение бывшей областной администрации, а затем посадили в подвал. «Спрашивали: "Украинский преподаете?". А я 20 лет собирал подписи, чтобы свой предмет преподавать на украинском языке», – рассказывает мужчина.

«Мне сказали, что на меня есть три заявления. Завели в камеру в подвале, а там – забелена кровь на стенах, трехлитровые банки с мочой с кровью. Это было ужасно. Пришел высокий такой с кнутом – и мне досталось. Когда закрылась дверь подвала, во мне все умерло, я понял, что все, что делал в Донецке, что возрождали, что все пропадет», – добавляет он.

Тарасу повезло, что его отпустили сделать документы на новорожденного ребенка. Друзья перепрятали семью в подвале.

«Взяли самое необходимое еще до комендантского часа. И нас вывезли друзья на железнодорожный вокзал. С двумя рюкзаками мы сели в поезд. Через 20 км от Донецка увидели украинских военнослужащих», – вспоминает художник.

С июля 2014 года он, его жена, 6-летняя дочь и 5-летний сын – в статусе переселенцев. Сегодня семья проживает в общежитии в Брюховичах, недалеко от Львова. Между шкафом и детской кроватью – мольберт. Это «мастерская» Тараса.

Художник работал на разных работах во Львове и вблизи города. За уборкой улиц его заметил директор Парка культуры Александр Молодой и пригласил на работу. Говорит, видеть в руках талантливого художника веник вместо кисти было больно.

На работу во Львов Тарас приезжает на велосипеде. «Мечтаю о музее войны, возможно, когда-нибудь удастся его открыть и представить детские рисунки о войне», – отмечает художник.

У Тараса в прошлом – 25 всеукраинских и областных выставок, 4 персональные в Донецке. Работал в Германии, его картины есть во многих музеях и частных коллекциях. Теперь его произведениями могут формировать свои сборники львовяне. А для художника сейчас самые дорогие те полотна, которые создал на Донбассе, в память погибших добровольцев.