Куча мифов: Премьер-министр сделал прививку и призвал к вакцинации

В Украине сегодня против дифтерии не вакцинировался каждый второй взрослый человек, среди детей до года этот показатель не лучше – чуть больше 65%. Об этом сегодня, 26 ноября, написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в соцсети.

«В то же время показатели вакцинации против кори, паротита и краснухи – существенно отличаются. Например, среди детей до года – 76% вакцинированных, до 6 лет – 87%.

Почему такая разница? Потому что в прошлом году после вспышки кори все вдруг побежали прививаться. На самом деле, все должно работать наоборот. Прививки должны предотвращать вспышки инфекционных болезней в обществе, а не гасить их. Почему это важно? Потому своевременная вакцинация – это вопрос коллективной безопасности людей, ведь когда девять из десяти человек сделали прививку, вероятность заболеть – значительно меньше. Из года в год о прививках в Украине распространяют кучу мифов – это опасно, в том числе, что в Украине недостаточно вакцин. Это все неправда. Вакцин в стране хватит на всех – уже третий год подряд в каждый регион страны централизованно закупается ЮНИСЕФ за государственные средства и своевременно поставляется достаточное количество вакцин для проведения календарных прививок. Проблема в другом – в некоторых областях сегодня есть проблемы с оборудованием, в котором хранят вакцины – используют холодильники, которым уже более 30 лет! Около 20% холодильного оборудования закупили еще до 2000 года. Поэтому сегодня на селекторном совещании поручил председателям ОГА – провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях и отчитаться о результатах Министерству здравоохранения. Так же важно всем руководителям обладминистраций – начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней за низкого уровня вакцинации среди населения», – написал Гончарук, добавив, что он в правительстве начал кампанию с собственного примера – сделал прививки.