«Шахтер» добывает боевую ничью в матче с «МанСити» (Фото)

В Англии завершился поединок группы С Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» подарил своим поклонникам приятный сюрприз и сыграл с лидером вничью – 1:1, пишет «Сегодня » .

До перерыва хозяева нагнетали, но как-то без особой изюминки. Вратарь «Шахтера»

Андрей Пятов не заставлял нервничать защитников, и те старались не подвести капитана. А лучший момент всего тайма был в Тете. После неудачного выхода кипера «МанСити» (Эдерсон промахнулся по мячу) бразилец бросился к пустым воротам. Но сразу не ударил, а на его «выстрел» с задержкой успел Фернандиньо и выбил мяч на угловой. Был еще удар в створ ворот Евгения Коноплянки, но вышел он несильным.

Со старта второго тайма хозяева подняли темп и таки добились своего. Усилия партнеров на 56-й минуте завершил Гюндоган.

После этого было ощущение, что «МанСити» слишком поверил, что уже не упустит победу. И поплатился за расслабленность. Манор Соломон откликнулся на прострел с фланга и пробил стену с частокола ног, слишком поздно бросились защищаться хозяев.

На 90-й минуте в Лиге чемпионов в составе «Шахтера» вышел герой молодежного чемпионата мира Даниил Сикан. Заменил он Мораеса, который покинул поле на носилках.

Голы: Гюндоган (57) – Соломон (70)

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселье, Отаменди, Фернандиньо, Анхелиньо – Родри (Фоден, 76), Гюндоган – Бернарду Силва, где Брюйне (Д. Силва, 70), Стерлинг – Жезус

«Шахтер»: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Тете, Коваленко (Маркос Антонио, 81), Коноплянка (Соломон, 65), Мораес (Сикан, 90).

Предупреждение: Фернандиньо, 90 + 1