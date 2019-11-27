Как Кривой Рог обеспечил жильем 500 переселенцев

В Кривом Роге за счет различных программ удалось обеспечить жильем около 500 переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказал заместитель городского головы Кривого Рога Константин Беликов в ходе круглого стола «Долгосрочные решения для внутренне перемещенных лиц: дальнейшие шаги».

Он отметил, Кривой Рог занимает 5-е место в Украине по количеству принятых переселенцев. И с 2014 года в город приехало 17 287 внутренне перемещенных лиц, преимущественно из Донецкой области. Из них 50% – это нетрудоспособные граждане (пенсионеры, дети, лица с инвалидностью и др.).

Власти города ежегодно проводят анкетирование ВПЛ с целью выяснить их жилищные условия. Результаты последнего опроса показали, что в Кривом Роге:

большинство переселенцев, как и в иных городах Украины, живут в арендованном жилье;

65% респондентов обозначили вопрос жилья основным вопросом, что более, чем в 4 раза превышает потребности переселенцев в иных услугах;

из-за отсутствия собственного жилья большинство ВПЛ до сих пор не решили, останутся ли они в Кривом Роге после окончания вооруженного конфликта на Донбассе.

«Более трети опрошенных отмечают удовлетворительные условия проживания – низкая арендная плата, наличие модульного городка, общежитий для ВПЛ. Каждый третий отмечает лояльное к себе отношение и доброжелательность местных жителей», – отметил Беликов.

Городу удалось частично обеспечить жильем переселенцев за счет грантовых и государственных программ. Но это закрывает вопрос лишь для около 500 человек.

Так, здесь действует модульный городок для переселенцев на 350 мест. «В декабре 2014 года мы получили грант в сумме 193 тыс. евро на постройку нашего модульного городка. Городок рассчитан на 350 мест, но сейчас здесь проживает 191 человек или 82 семьи», – уточнил Беликов.

В 2015 году за счет средств представительства Евросоюза в Украине и иных благотворительных организаций были отремонтированы 2 общежития, здесь получили комнаты 56 переселенцев.

Город участвует в программе Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») – «70 на 30», когда 70% стоимости квартиры оплачивает государство, а 30% – местный бюджет. В итоге, квартира остается в коммунальной собственности и ее можно выдавать как временное жилье для переселенцев. Так, по этой программе в 2018 году на вторичном рынке суммарно за 2 млн грн приобрели 15 квартир. «Но тогда мы работали не 70 на 30, а по факту – 50 на 50», – уточнил заммэра Кривого Рога.

За счет проекта правительства Германии, который финансируется через Немецкий банк развития (KfW), отремонтировали первый этаж социального общежития, где квартиры получили 17 семей-ВПЛ.

Полученные в ходе реализации данных проектов жилье имеет статус временного. И на государственном уровне существует проблема распределения временного жилого фонда. «Нормативными документами не определен вопрос регистрации лиц в помещениях временного проживания. Т.е. граждане, которые здесь проживают, остаются без регистрации и могут в любое время выехать», – пояснил Беликов.

Он подчеркнул, что города не так активно участвуют в государственных жилищных программах из-за несогласованности нормативной базы. «Потому что есть нормативные документы, которые мешают работать эффективно. Например, в одном из постановлений Кабмина пункт 3 исключает пункт 25, а пункт 25 исключает пункт 3. Для того, чтобы привести в соответствие нормативную базу, внести изменения в постановления КМУ – денег не нужно. Но зато тогда уже принятые программы заработают эффективно, и эффективно будут тратиться уже выделенные средства», – акцентировал заммэра.

Он предложил профильным министерствам провести совещание с городами-«принимателями» переселенцев, чтобы урегулировать все нормативно-правовые вопросы.