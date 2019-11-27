Впервые за пятилетие: В бюджете-2020 предусмотрели миллионы на компенсацию за разрушенное жилье

Впервые за последние 5 лет в Государственном бюджете на 2020 год предусмотрены средства на компенсацию разрушенного жилья. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Руслан Горбенко в ходе круглого стола «Долгосрочные решения для внутренне перемещенных лиц: дальнейшие шаги».

Горбенко уточнил, что речь идет всего о 40 млн грн, но в течении 5-ти лет государство планирует полностью рассчитаться по компенсации.

«Однако аналитика, которая будет получена в следующем году, даст возможность проанализировать объем разрушенного жилья, что позволит в течение 5 лет полностью провести программу по компенсации», – заверил народный депутат.

Как сообщалось ранее, за время вооруженного конфликта на Донбассе в результате боевых действий было разрушено или повреждено свыше 50 тыс. жилых домов. Объем предусмотренных законодательством выплат за поврежденное и разрушенное жилье существенно отличается.

В Украине изменен порядок получения компенсации за разрушенное и поврежденное на Донбассе жилье. Главное новшество – теперь люди должны будут обращаться не в суд, а в местные органы власти, при которых будут созданы специальные комиссии.