Уже скоро: В Минсоцполитике пояснили, когда начнут выплачивать долги по пенсиям

Особый порядок, на основании которых должны выплачиваться долги по пенсиям, уже создан и сейчас проходит согласования в центральных ведомствах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил начальник отдела организации соцзащиты внутренне перемещенных лиц Министерства социальной политики Украины Александр Кулик в ходе круглого стола «Долгосрочные решения для внутренне перемещенных лиц: дальнейшие шаги».

Он признал, что долги по пенсиям до сих пор не выплачиваются. «Но они начнут выплачиваться в соответствии с особым порядком, который уже подготовлен Пенсионным фондом Украины и проходит согласование заинтересованными органами исполнительной власти. И потом данный документ будет принят соответствующим постановлением Кабинета министров Украины», – сказал Кулик.

Задолженность по пенсиям у переселенцев образуется, в том числе, за счет системы «Аркан», которая содержит сведения – как долго ВПЛ находился на неподконтрольной Украине территории Донбасса. И если система показала, что пенсионер был в «Л-ДНР» свыше 60 дней, ему приостанавливают выплату пенсий и получить данный долг невозможно.

Кулик отметил, что Минсоцполитики не может повлиять на систему «Аркан». «Распорядителем "Аркана" является Госпогранслужба Украины. Поэтому Министерство социальной политики никак не может повлиять на систему "Аркан"», – констатировал представитель министерства.