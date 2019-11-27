В Минсоцполитики рассказали, сколько жителей «Л-ДНР» не получали украинские пенсии

Начиная с 2014 года, с неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса ни разу не обращались в органы Пенсионного фонда Украины 121,6 тыс. пенсионеров. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил начальник отдела организации соцзащиты внутренне перемещенных лиц Министерства социальной политики Украины Александр Кулик в ходе круглого стола «Долгосрочные решения для внутренне перемещенных лиц: дальнейшие шаги».

«121,6 тыс. граждан, которые проживают на временно оккупированной территории, ни одного раза не обращались в органы Пенсионного фонда за получением пенсий. Мы не знаем, живы ли эти люди, или продолжают там проживать, или выехали в Россию или в иные страны», – сказал Кулик.

Он отметил, что российская стороны и представители «ДНР», «ЛНР» отказываются предоставлять какую-либо информацию о числе пенсионеров и документы на них. «Поэтому только граждане, которые обращаются в органы Пенсионного фонда Украины, при наличии оснований получают все пенсионные выплаты», – продолжил представитель Минсоцполитики.

Пенсии начисляются всем жителям с неподконтрольных территорий, которые зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Кулик отметил, что на протяжении августа 2014 года – ноября 2019 года переселенцам выплачено свыше 105 млрд грн пенсий. Но в Украине солидарная пенсионная система, а из-за того, что из «Л-ДНР» не поступают налоговые отчисления, тяжесть выплат ложится на все подконтрольные регионы и самих работающих переселенцев.

«У нас зарегистрировано 1,42 млн ВПЛ, из них трудоспособных – только 326 тысяч. Это меньше 23% от общей численности ВПЛ. И это при том, что в Украине солидарная пенсионная система, и каждый регион платит свои отчисления в Пенсионный фонд. К сожалению, с оккупированных территорий Донбасса после захвата всех предприятий, "отжатия", в бюджет Украины, в ПФУ не поступило ни копейки. Все это ложится на плечи других предприятий и других граждан Украины, которые проживают на подконтрольной территории. В том числе, и на тех ВПЛ, которые работают и платят налоги», – подчеркнул Кулик.

Он добавил, что из 326 тысяч трудоспособных переселенцев свыше 50 тыс. граждан (15%) нуждаются в трудоустройстве.

Как сообщалось ранее, также Кулик пояснил, когда ПФУ начнет выплачивать долги по пенсиям и почему Минсоцполитики не может повлиять на систему «Аркан».