Демпинг цен на электроэнергию: Министр энергетики отреагировал на заявление «Энергоатома» (Видео)

Дешевая импортируемая российская электроэнергия вытеснила украинскую. Сложилась ситуация, когда для кремлевских киловатт место есть, а для наших – нет. Конкретные примеры привел НАЭК «Энергоатом» в своем обращении в Антимонопольный комитет, передает телеканал «Украина».

В частности, 4 ноября с 2 по 6 часов наблюдалась ситуация, когда некоторыми продавцами были представлены ценовые заявки, которые были значительно ниже, чем ценовые заявки НАЭК «Энергоатом». При этом НАЭК сегодня имеет самую низкую обоснованную цену на электрическую энергию. В то же время имеется информация по импорту из Беларуси и Российской Федерации в указанный период.

«Импорт в структуре рынка сейчас занимает очень небольшую часть. Если мы говорим о демпинговых ценах, они не являются прайсмейкерами. Если вы посмотрите в те часы, на которые жалуется наша тепловая генерация, прайсмейкерамы является атомная и гидрогенерация. Просто менее конкурентная генерация не попадает в график, и туда не попадает импорт, который составляет чуть более 1% от общего объема рынка», – прокомментировал заявление «Энергоатома» министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Действительно это небольшой объем, но он существенно влияет на формирование цены электроэнергии на рынке. Если бы не было импорта российской электроэнергии то, безусловно, эти заявки пошли бы украинскому производителю», – отмечает эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

Цены на российскую электроэнергию, действительно, выгоднее. По подсчетам экспертов, они ниже на 30%. Политики заявляют, что это энергозависимость от страны-агрессора, а в условиях войны – энергокапитуляция.

«Этим вопросом уже должна заниматься Служба безопасности Украины, т.к. с каждым днем доля российской электроэнергии в общем объеме в Украине растет. И это бьет и по украинской экономике и по национальной безопасности», – считает народный депутат, фракция партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

Соответствующее обращение нардеп направил в СБУ, а его коллега Бондаренко обратился а Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) и НАБУ.