«Референдум» или вторжение: Эксперты прокомментировали откровения украинского разведчика с Донбасса

Бывший «народный мэр» Горловки Эдуард Матюха, пять лет проведший в «ДНР», оказался сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

По его словам, во время его разведдеятельности, удалось узнать о ряде планов России в отношении как Донбасса, так и в целом Украины.

В частности, Матюха заявил, что если Украина не пойдет на политические уступки, Россия разрабатывает «план Б» – проведение «референдума» в «ЛНР» и «ДНР» о вхождении «республик» в состав РФ. И есть «план В» – возобновление проекта «Новороссия» с вторжением в Украину российской армии, захватом Харьковской и Одесской областей для проложения сухопутного пути в аннексированный Крым.

Эксперты поделились с «Донецкими новостями» мнениями, почему эти сведения появились именно сейчас – и насколько они реалистичны.

Олег Стариков, эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности:

– В обнародованной информации я вижу две составляющие. Первая – проведение информационно-психологической операции в рамках информационной войны (для доведения обществу возможных планов РФ). Вторая – собственно разведывательная. Наш разведчик по каким-то причинам оказался вычисленным, его вывели на нашу территорию, чтобы обеспечить его безопасность.

По первой составляющей – всегда разведка использовала свои каналы для легализации той информации, которую она получает от стратегического противника. Но достоверность этой информации всегда должна проверяться через другие источники, чтобы высшее военно-политическое руководство принимало соответствующее решение. Если это было санкционировано высшим военно-политическим руководством, то все идет в рамках информационно-психологической операции. А если не санкционировано, а является инициативой ГУР, что демонстрирует недальновидность и некомпетентность руководства Главного управления разведки и может принести ущерб государственным интересам, нацбезопасности.

Вторая составляющая: логика работы разведсообщества (когда идет выведение кадрового сотрудника с опасной территории) никогда не подразумевает его легализацию. Наоборот – идет зашифровка в целях его безопасности (другие фамилия, место жительства). Он является объектом устранения для противоположной стороны, чтобы такого источника информации не было. То, как легализовали Матюху, не понятно ни мне, ни разведчикам стратегического уровня, с которыми я говорил. Возможно, через какое-то время станет ясно, почему это было сделано. Или это подготовка к встрече в «нормандском формате» и соответствующее информационное обеспечение предстоящего саммита. Или нам необходимо кадрово укреплять руководство разведорганов. Акцентирую – мы не обладаем пока всей базой информации, так что делаем выводы на основании того, что есть.

В заключении: по логике политики РФ не подразумевается широкомасштабные военные наступательные операции по захвату территории Украины. Они все делают с помощью гибридных методов – информационного, дипломатического, экономического и т.д.

Ева Антоненко, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики:

– Хотелось бы отметить, что сам факт наличия столь своевременно внедренного и аж 5 лет работавшего под прикрытием шпиона автоматически создает положительную репутацию украинским спецслужбам. Если это правда, получается, что все это время украинская сторона не являлась исключительно объектом, надеющимся лишь на Минский процесс, а вела свою внутреннюю игру, сохранив некую степень субъектности и в контексте Минского процесса тоже.

С другой стороны, есть также вероятность, что Матюха на самом деле все это время не был украинским агентом, а обнародованная информация является следствием договоренностей с ним с целью как создания политической нестабильности внутри администраций «республик», так и с целью повышения репутации СБУ внутри Украины.

Анализируя заявления Матюхи, необходимо определить, какие политические уступки имеются в виду. Если это выполнение Минских договоренностей, согласно формуле Штайнмайера, то именно ради этого и будет проходить встреча.

Угрозу повторного референдума о вхождении в РФ поднимать не стоит, поскольку ОРДЛО не являются политическими субъектами – и любые принятые ими решения будут считаться ничтожными. Как бы цинично ни звучало, но России гораздо выгоднее военная нестабильность в Украине, которая делает невозможным вступление Украины в НАТО, чем включение в свой состав депрессивного региона со значительно уничтоженной инфраструктурой.

В теме также есть мощный экономический интерес, и именно в настоящее время России крайне невыгодно обострение ситуации на Донбассе по двум причинам:

достраивается «Северный поток-2», нужно будет заключать выгодные для РФ контракты, и именно активизация мирного процесса в данной ситуации играет России на руку;

идет борьба за поставки газа в Украину между РФ и США: РФ предложила большую скидку Украине, США подвезли сжиженный газ для Украины в Польшу (обострение ситуации на Донбассе сделает невозможным подписание прямых договоров по газу между Украиной и РФ и однозначно приведет к дальнейшим закупкам Украиной газа по реверсу или сжиженного газа у США).

Заявления Матюхи могут быть направлены на срыв Минского процесса или на моральную подготовку к тому, что встреча в «нормандском формате» не будет результативной. Поскольку он не уточнял, какие именно уступки имеются в виду, теперь любые уступки могут считаться игрой в пользу России под угрозой возобновления военных действий. Его риторика очень напоминает высказывания представителей предыдущей власти, при которой Минский процесс был заморожен.

Любые переговоры предполагают уступки с двух сторон, а без взаимных уступок вряд ли получится достичь каких-либо договоренностей вообще. На переговорах случается, что обе стороны могут остаться недовольными, зато их результат будет достигнут.

Ярослав Божко, политический консультант:

– Скорее всего, Эдуард Матюха как агент военной разведки находился под угрозой провала. Иначе очевидной причины его рассекречивать не существует.

Сведения о подготовке возможного полномасштабного вторжения России в Украину далеко не первый раз поступают, в том числе от украинских разведчиков. План «Б» представляет определенный интерес, для 2019 года это новые сведения. Однако стоит понимать, что это альтернативы, которые разрабатываются российскими военными и спецслужбами. Политического решения касательно их применения нет, пока существует основной сценарий. Само существование планов ещё не начинает их реализацию.

Татьяна Лупова, конфликтолог, политический эксперт:

– Заявление Матюхи можно рассматривать с разных сторон.

Как запугивание – Украина должна пойти на уступки, иначе вам всем – война.

Как оправдание будущих действий президента – он подпишет фактическую капитуляцию, и это нужно будет как-то объяснять.

Но меня больше интересует – не почему сейчас вбрасывают эти пугалки, а почему рассекретили разведчика? Вы часто слышали, чтобы люди, выполнявшие разведывательные операции, внезапно до окончания войны и перед лицом такой угрозы – завоевания врагом, снимали маску?

Кто сможет теперь обеспечить ему безопасность? Он не может не понимать уровня опасности. Тем более, что у него есть семья.

Дмитрий Воронков, политический эксперт:

– Что касается «референдума», то это – да, вариант реалистичный. Донбасс не нужен Путину, но как метод «кнута» он может его применить, чтобы надавить на Украину. Только стоит учитывать, что это слияние все равно будет фиктивным, в отличие от Крыма.

План «В», думаю, скорее, страшилка на публику. В реалии Кремль не рискнет на такие шаги как минимум потому, что факт открытой агрессии станет очевиден. К тому же, сам проект «Новороссия» идеологически умер. Он был интересен, когда все выглядело как гражданская война. Когда это прямое вмешательство – это политическое самоубийство.

Почему сейчас появилась информация? Потому что скоро 9 декабря, т.е. «нормандская встреча». Корректно запугать – неотъемлемая часть российской «дипломатии». Причем РФ, стоит признать, все делает грамотно: информация исходит от украинской стороны, что позволяет Кремлю в любой момент сослаться на то, что это фейк, который Украина нагнетает намеренно. Кстати, и это тоже вариант.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель Общественной инициативы «Права Справа», историк, юрист:

– Все озвученные сведения есть в открытых источниках информации. Я давал эти сценарии еще осенью-2019, перед «выборами» в «ДНР» и «ЛНР». Тогда поступали сведения, что если Украина не продлит закон об «особом статусе Донбасса» (а такие угрозы со стороны официального Киева звучали), то Кремль даст ход референдуму под «соусом» присоединения квазиобразований к РФ.

Так что все, о чем рассказал Матюх, – это секрет Полишинеля, скелеты в шкафу.

РФ оставляла и оставляет за собой право одностороннего признания временно неподконтрольных украинской власти частей Донбасса, если ей не удастся воплотить в жизнь план возврата их в Украину с целью федерализации нашего государства. Сценарий (т.н. «абхазский сценарий») давно обкатан: после «выборов» новые «власти» подписывают с РФ договор о расширенном сотрудничестве.

План «В» – абсолютный бред. Еще будучи президентом Порошенко рассказывал о сосредоточении 80 тысяч российских войск на границе с Украиной. Мы тогда опровергли эту информацию, уточнив, что речь идет о рассредоточении, а не о накоплении сил для вторжения. Часть из тех подразделений, которые назывались «силами вторжения», вообще не были сформированы на тот момент.

РФ прекрасно понимает неуправляемый характер квазиреспублик. И наличие там десятков тысяч вояк рассматривается как возможная угроза для самой России. Потому, в том числе, и усилили воинские формирования на границе.

Рассказы во время президентства Порошенко о возможном открытом российском вторжении – это был, похоже, сценарии Банковой, чтобы держать общество в напряжении, а также оправдать возможное введение военного положения. Сейчас опять эту тему подняли. Похоже, мы имеем дело с непониманием всеми силовыми структурами Украины процессов, происходящих на оккупированных территориях.

Александр Палий, политэксперт, кандидат политических наук:

– Свидетельства разведчика Матюхи о планах Кремля не являются чем-то новым. Они давно известны, а сейчас просто получили еще одно подтверждение.

Почему его вывели именно сейчас, сказать сложно – возможно, он выполнил миссию и уже не мог принести ощутимой пользы, или остерегался разоблачения.

В любом случае его свидетельства о планах Кремля лишь дополняют то, что регулярно официально сообщали наши разведчики.

Скорее всего, Матюху так демонстративно показали в эфире для того, чтобы похвастаться возможностями и знаниями нашей разведки. Ну и – для того, чтобы он получил возможность нормально жить и работать в Украине как герой, а не с клеймом предателя.

Андрей Попов, аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency:

– Исходя из публичных заявлений украинской и российской стороны, итоговое коммюнике по «нормандской встрече» уже готово. И этот компромисс вряд ли устроит как российских, так и украинских радикалов, заинтересованных в сохранении положения «ни мира, ни войны». Чтобы сбить эти протестные настроения стороны начали активную информационную кампанию – каждый для своей аудитории.

Разведчик Матюха транслирует украинцам тезис, что либо Киев пойдет на компромисс с Кремлем в рамках «Минска», либо потеряет территории. Да еще и РФ, вероятно, начнет массированное наступление с двух направлений. Такой прием в PR называют «контрастным восприятием».

Любой компромисс с Москвой некоторые украинские политики называют «капитуляцией» и, судя по опросам, значительная часть населения страны с этим согласна. Но если задать этот же вопрос, добавив «…или будет тотальная война с РФ», то, по контрасту, многие обыватели свое мнение изменят и поддержат компромисс, т.к. худой мир лучше доброй войны.

Офису президента потребовались серьезные аргументы и безусловный авторитет для запуска в информационное пространство «правильных» идей, и спецслужбы решили пойти с «козырей», раскрыв агентуру. На это пошли, чтобы показать несостоятельность движения «капитулянтов», которые уже в который раз пытаются раскачать «Штайнмайер-майдан». Это показывает, что ставки сегодня действительно высоки.

За компромисс выступил не политик или чиновник с высоким антирейтингом, а настоящий герой, разведчик и «украинский Штирлиц» Эдуард Матюха. Перебить авторитет действующего агента, который 5 лет разведывал планы противника в глубоком тылу, оппонентам Зеленского из стана сторонников Порошенко будет очень сложно. Российская сторона одновременно запускает в СМИ инфоповоды о задержании Пушилина в Москве (фейк), сокращении финансирования «республик» (скорее, всего правда) и т.д. Это намек, который в Донецке и Луганске просто не могут проигнорировать. После запугивающей информационной кампании «Л-ДНР» стали гораздо более миролюбивыми, что наглядно видно по динамике обстрелов.

Россия, как и Украина, сегодня не в том положении, чтобы затевать настоящую масштабную войну – экономика обеих стран этого просто не выдержит. Потому стороны готовы пойти на ряд взаимных уступок. Однако публично лидеры этого признать пока не могут, чтобы не спровоцировать радикалов. И потому синхронно инициируют информационные кампании, призванные показать электорату, что компромисс – это не «капитуляция», а «выход из кризиса с позиции силы». В связи со стартом нового избирательного цикла в Украине, для Владимира Зеленского это особенно важно.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований:

– То, что РФ не собирается отказываться от своих агрессивных планов касательно Украины – это уже очевидные вещи, доказанные многолетней историей.

Проект «Новороссия», действительно, был и в определенной мере остается на повестке дня РФ. Ему активно противодействовали украинские власти, военные, спецслужбы. Так, были совраны планы по созданию «народных республик» в Харькове и Одессе. Нам удалось отстоять Мариуполь, не дать России пробить сухопутный коридор в аннексированный Крым.

Так что приведенные разведчиком данные имеют смысл. Думаю, что именно сейчас начала появляться такая информации для того, чтобы создать определенный информационный фон накануне встречи в «нормандском формате». И показать, что если Украина не пойдет на определенные уступки, то РФ может быть готова к полномасштабной войне, к дальнейшему захвату наших регионов.

Но нужно понимать, что даже уступки со стороны Украины не могут гарантировать ее безопасность от тех агрессивных планов, которые готовит РФ. Лучшей гарантией нашей безопасности является сильная украинская армия.

Виктор Каспрук, политолог

– Возвращение с «холода» бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи сначала вызывает волну непреодолимого патриотизма и восхищения. Мол, как же хорошо работает в Украине разведка, когда более пяти лет она смогла так ловко «обманывать» доверчивых пророссийских сепаратистов, и собирать такие ценные для украинской стороны данные.

Но когда первая эйфория начинает спадать, сразу же начинают возникать закономерные вопросы – почему же это новый «народный герой» появился накануне именно «нормандского саммита»? Почему он начинает озвучивать именно те «планы Путина», о которых уже не раз писали в прессе?

Ведь здесь не главные планы Москвы «Б» или «В». Центральный план Кремля (Ц) – независимой Украины вообще не должно быть. А все предыдущие планы Путина, какими бы буквами их обозначать, являются составляющими этого генерального центрального плана.

Но тем большим будет разочарование в случае прозрения, для чего именно запускалась та или иная информационная кампания. Может быть, украинцам стоило бы научиться думать самим? А не слепо доверять тому, что им в очередной раз с таким неприкрытым энтузиазмом сообщат из телевизора.

Очень бы хотелось верить в то, что Эдуард Матюха настоящий герой и пример для подражания украинской молодежи. Но когда все это происходит вроде бы по сценарию сюжета сериала о Штирлице 1973 года выпуска, то невольно закрадывается скепсис относительно того, что подобное совпадение обстоятельств могло произойти просто случайно.

И от проекта «Новороссия» в Москве никогда не отказывались. Просто они там начали его переформатировать – разбивая на приемлемые, на данном этапе, для России части.

Возможно, сейчас кому-то из украинского руководства очень хочется показать очень доверчивому народу украинский вариант Штирлица. Новый «народный герой» должен заполнить своей «сверхсекретной» информацией территорию недоверия украинцев к возможным результатам «нормандского саммита».

Ведь когда сам армейский «украинский Штирлиц» сообщает, что Украина должна пойти на все возможные уступки Путину, а иначе он захватит новые значительные части ее территории, то это должно убедить население, что планы фактической капитуляции Украины перед Москвой единственно правильные.

Все это очень похоже на мощную медийную раскрутку другого «народного героя» – Надежды Савченко. Массовое увлечение которой, правда, было не очень долгим, но успело принести ощутимые дивиденды бывшей украинской власти. И как показывает весь предыдущий опыт, сегодня телевизору убедить украинцев в чем то, не очень трудно».