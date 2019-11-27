Топай к Пушилину домой, у него колодец есть: В Донецке обсуждают качество воды (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители жалуются на плохое качество водопроводной воды. Об этом люди пишут в соцсетях.

«Никогда еще вода в Донецке не была такого качества: жесткая, вонючая (особенно под вечер), без признаков хлорирования. Каждый день мою фильтр, понять не могу, почему он так засоряется. Куда нужно обращаться», – пишет Ирина С.

Иные дончане подтверждают наличие проблемы, а также отмечают, что обращение к «властям» – бесполезно:

Елена Е.: «Аналогично»;

Оксана: «Обращения к властям 100% бесполезны»;

Татьяна: «Просто воду перестали хлорировать! Хлорка нынче дорогая»;

Виталий: «Обращайтесь в ларек по продаже воды на розлив. В другие места бесполезно»;

Стас: «Как и во все места ДНР, по-моему, все в нашем ДНР бесполезно. При Захарченко такого не было, па**ла Пушилин довел, наворовал»;

Ксюша: «Чего не было? Все так же было точь-в-точь»;

Ирина: «Руки мыть тоже водой из ларьков?»;

Елена Ш.: «Вода такая, потому что каждый день на линии какие-либо ремонты, все старое прогнило. А как вы хотели? И то, что сейчас показали, это цветочки по сравнению с тем, что бывает»;

Игорь: «В республике живете, скажи спасибо, что она вообще идет»;

Сергей: «Бери баклажку и топай к Пушилину домой, у него колодец есть».

При этом некоторые жители Донецка на воду не жалуются: