Топай к Пушилину домой, у него колодец есть: В Донецке обсуждают качество воды (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители жалуются на плохое качество водопроводной воды. Об этом люди пишут в соцсетях.
«Никогда еще вода в Донецке не была такого качества: жесткая, вонючая (особенно под вечер), без признаков хлорирования. Каждый день мою фильтр, понять не могу, почему он так засоряется. Куда нужно обращаться», – пишет Ирина С.
Иные дончане подтверждают наличие проблемы, а также отмечают, что обращение к «властям» – бесполезно:
- Елена Е.: «Аналогично»;
- Оксана: «Обращения к властям 100% бесполезны»;
- Татьяна: «Просто воду перестали хлорировать! Хлорка нынче дорогая»;
- Виталий: «Обращайтесь в ларек по продаже воды на розлив. В другие места бесполезно»;
- Стас: «Как и во все места ДНР, по-моему, все в нашем ДНР бесполезно. При Захарченко такого не было, па**ла Пушилин довел, наворовал»;
- Ксюша: «Чего не было? Все так же было точь-в-точь»;
- Ирина: «Руки мыть тоже водой из ларьков?»;
- Елена Ш.: «Вода такая, потому что каждый день на линии какие-либо ремонты, все старое прогнило. А как вы хотели? И то, что сейчас показали, это цветочки по сравнению с тем, что бывает»;
- Игорь: «В республике живете, скажи спасибо, что она вообще идет»;
- Сергей: «Бери баклажку и топай к Пушилину домой, у него колодец есть».
При этом некоторые жители Донецка на воду не жалуются:
- Ирина П.: «Не знаю, у меня вода хорошая и была, и есть сейчас»;
- Наталья: «Буденновский район, вода чистая, для питья покупаем, а чай завариваем и готовим из-под крана. В чайнике даже нет накипи»;
- Сергей: «Адрес напишите, все идем к вам».