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Топай к Пушилину домой, у него колодец есть: В Донецке обсуждают качество воды (Фото)

27.11.19 07:54
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители жалуются на плохое качество водопроводной воды. Об этом люди пишут в соцсетях.

«Никогда еще вода в Донецке не была такого качества: жесткая, вонючая (особенно под вечер), без признаков хлорирования. Каждый день мою фильтр, понять не могу, почему он так засоряется. Куда нужно обращаться», – пишет Ирина С.

Иные дончане подтверждают наличие проблемы, а также отмечают, что обращение к «властям» – бесполезно:

  • Елена Е.: «Аналогично»;
  • Оксана: «Обращения к властям 100% бесполезны»;
  • Татьяна: «Просто воду перестали хлорировать! Хлорка нынче дорогая»;
  • Виталий: «Обращайтесь в ларек по продаже воды на розлив. В другие места бесполезно»;
  • Стас: «Как и во все места ДНР, по-моему, все в нашем ДНР бесполезно. При Захарченко такого не было, па**ла Пушилин довел, наворовал»;
  • Ксюша: «Чего не было? Все так же было точь-в-точь»;
  • Ирина: «Руки мыть тоже водой из ларьков?»;
  • Елена Ш.: «Вода такая, потому что каждый день на линии какие-либо ремонты, все старое прогнило. А как вы хотели? И то, что сейчас показали, это цветочки по сравнению с тем, что бывает»;
  • Игорь: «В республике живете, скажи спасибо, что она вообще идет»;
  • Сергей: «Бери баклажку и топай к Пушилину домой, у него колодец есть».

При этом некоторые жители Донецка на воду не жалуются:

  • Ирина П.: «Не знаю, у меня вода хорошая и была, и есть сейчас»;
  • Наталья: «Буденновский район, вода чистая, для питья покупаем, а чай завариваем и готовим из-под крана. В чайнике даже нет накипи»;
  • Сергей: «Адрес напишите, все идем к вам».

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