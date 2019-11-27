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Пенсии неподконтрольному Донбассу: В Раду внесли законопроект (Фото)

27.11.19 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Верховной Раде зарегистрирован депутатский законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий жителям неподконтрольных украинским властям территорий. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как отметил председатель Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нардеп Дмитрий Лубинец, ситуация, когда больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию – ненормальная. «А факты многочисленных смертей пожилых людей на пунктах пропуска – ужасают и возмущают!», – сообщил он.

Законопроект, по его словам, призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение.

В нем предлагается:

  • предоставить людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций;
  • в случае потери документов дать возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;
  • отменить обязательность регистрации пенсионеров как внутренне перемещенных лиц для получения пенсий;
  • выплачивать задолженность по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит – 3 года).

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