Пенсии неподконтрольному Донбассу: В Раду внесли законопроект (Фото)

В Верховной Раде зарегистрирован депутатский законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий жителям неподконтрольных украинским властям территорий. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как отметил председатель Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нардеп Дмитрий Лубинец, ситуация, когда больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию – ненормальная. «А факты многочисленных смертей пожилых людей на пунктах пропуска – ужасают и возмущают!», – сообщил он.

Законопроект, по его словам, призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение.

В нем предлагается: