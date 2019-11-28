В «ДНР» 3 тысячи человек нуждаются в замене суставов

На неподконтрольной украинской власти части Донецкой области 3 тыс. человек нуждаются в замене суставов, а операции проводятся максимум для 200 человек в год. Об этом заявила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, пишут местные интернет-ресурсы.

По словам Долгошапко, «чаще всего на приемах люди обращаются по поводу оказания помощи в эндопротезировании тазобедренных суставов, коленных суставов, интраокулярных линз при катаракте, кардиостимуляторов». «Если говорить о потребности в тазобедренных суставах, то на сегодня реестр нуждающихся в замене суставов по ДНР приближается к трехтысячной отметке. К сожалению, пока, до сегодняшнего дня мы могли по техническим причинам произвести замену суставов максимум для 200 человек в год. По сравнению с теми 3 тыс., которые ожидают в очереди, это, конечно, очень немного», – сообщила «министр».

Долгошапко уверяет, что «себестоимость тазобедренного сустава составляет порядка 90-100 тыс. руб. (33,8-37,6 тыс. грн по местному курсу на 28.11.2019), при этом необходимы еще дополнительные расходные материалы».

Кроме того, «министр» рассказала о больших проблемах с инструментами, при помощи которых устанавливают конструкции. При этом она уверяет, что из РФ получены 2 набора таких инструментов, что позволит травматологам увеличить количество операций на суставах.

Напомним, в «ДНР» врачи пишут списки лекарств, которые должны приобретать пациенты.