Переходное правосудие: В парламенте обсудили стратегию реинтеграции Донбасса

В Верховной Раде Украины в Комитете по правам человека с экспертами и правозащитниками во вторник, 26 ноября, обговорили правосудие переходного периода в контексте реинтеграции Донбасса и аннексированного Крыма. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Елена Семеркина.

По ее словам, в парламенте обговорили адаптацию 4-х основ правосудия переходного периода – это вопрос справедливости для жертв конфликта, который заключается в ответственности преступников, репарации для жертв, а также вопросы исторической правды и обеспечения не повторения конфликта.

«Впервые в нашу дискуссию были включены вопросы диалоговых инициатив. Почему это важно – потому что на протяжении последних полугода вместе со словами переходное правосудие, наработкой инициатив по защите прав человека, звучат также от первых лиц государства необходимость диалога с жителями временно оккупированных территорий и жителями всей Украины, поскольку конфликт касается всех, и фактически жертвами могут быть признаны большинство населения нашей страны», – сообщила Семеркина.

«Первая составляющая, которая касается ответственности, мы дискутировали о тех инициативах, которые сейчас есть в парламенте, а также о перспективах, которые могут быть разработаны и приняты в Украине с учетом и позитивного, и негативного международного опыта», – отметила эксперт.