«Манчестер Сити» – «Шахтер»: Обзор матча

В 5-м туре Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде встречался с «МанСити». «Горняки», занимающие с 5 очками второе место в таблице, приехали в гости к лидеру группы. Команде не могли помочь Тайсон и Марлос, а потому в полузащите Луиш Каштру сделал ставку на Евгения Коноплянку (слева), Виктора Коваленко (под нападающим) и Тете (справа). У чемпиона Англии в нападении вышел Габриэл Жезус, а на позиции левого защитника сыграл Анхелиньо.

Равные соперники. Матч начался с традиционного высокого прессинга и контроля мяча от хозяев поля, которые действуют в такой манере в каждой игре. При этом «оранжево-черные», выдержав давление, первыми создали голевой момент: длинная диагональ от Матвиенко на правый фланг, Эдерсон ошибся на выходе и пролетел мимо мяча, Тете вошел в штрафную и решил пробить в пустые ворота низом, однако Фернандиньо в подкате спас своих. «Сити» ответил дальним выстрелом Родри и ударом головой Отаменди – оба раза безупречен был Пятов. И тут же вновь мог отличиться «Шахтер»: Мораес отдал в свободную зону в центре штрафной набегающему Патрику, однако тот из хорошей позиции запустил мяч выше ворот. А через пару минут уже Алан выводил Жуниора на свидание с кипером – форвард немного не дотянулся до мяча. Огненный первый тайм даже без голов.

И снова джокер Соломон! Второй тайм вновь начался с активности «горожан», и после серии атак подопечные Гвардиолы открыли счет: Жезус в штрафной стянул на себя защитников и выкатил под удар Гюндогану, которому лишь оставалось попасть в пустой угол. Но «горняков» это не смутило, и они тут же перехватили инициативу, а Луиш Каштру отреагировал заменой, выпустив на поле Манора Соломона. И тут же сработало! Четырех минут хватило тому, чтобы забить: Тете отдал под забегание Додо, защитник прострелил в штрафную, а набежавший израильтянин пробил точно в угол – 1:1. «МанСити» ожидаемо большими силами бросился вперед, и вот уже Кривцов выносит мяч с линии ворот после удара Жезуса, Пятов взял дальний выстрел Родри. Тренерский штаб «оранжево-черных» добавил свежести команде, выпустив Маркоса Антонио и 18-летнего дебютанта Лиги чемпионов Даниила Сикана, но до финального свистка цифры остались неизменными.

1:1 – «Шахтер» на выезде играет вничью с «Манчестер Сити»!

«Горняки» остаются на второй позиции в группе С, а «горожане» уже в плей-офф. В заключительном туре команда Луиша Каштру будет принимать в Харькове «Аталанту». Игра состоится 11 декабря на ОСК «Металлист» в 19:55. Билеты можно приобрести в кассах стадиона, розничной сети Харькова и онлайн.

«Манчестер Сити» (Манчестер) – «Шахтер» (Донецк) – 1:1 (0:0)

Манчестер, «Сити оф Манчестер», 52 020 зрителей

Голы: 1:0 Гюндоган (56), 1:1 Соломон (69)

По материалам пресс-службы ФК «Шахтер»