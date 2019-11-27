Директор ГБР на Донбассе жалуется на нехватку следователей

В течение года следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) Донецкой и Луганской областей Донбассе расследовали более 4-х тыс. досудебных дел. Такие данные на брифинге в Краматорске во вторник, 26 ноября, обнародовал директор территориального управления ГБР Артем Матвеев.

По его словам, ГБР расследует уголовные производства, к которым причастны судьи, правоохранители и военные, а в штате на Донбассе работают всего 37 следователей.

«Граничная численность работников Государственного бюро расследований по всей стране – 1500 человек. Если законодатель с этим ничего не сделает, то нагрузка на следователей в дальнейшем будет только возрастать. Это же ненормально, когда ежемесячная нагрузка на следователя составляет 61 уголовное производство», – сказал он.

«Если брать третий следственный отдел, который осуществляет досудебное расследование по военным преступлениям, там около 90 уголовных производств [на следователя] в месяц», – добавил Матвеев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»