Для Донбасса и Крыма: В Украине заканчивают работу над инструментами переходного правосудия

В Верховной Раде прошла очередная дискуссия с правозащитниками по поводу разработки инструментов переходного правосудия для неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и Крыма. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко.

По его словам, когда речь идет о правосудии переходного периода для оккупированных территорий, рассматривается, прежде всего, в какой стадии находится конфликт и возможность его преодоления инструментами переходного правосудия. «Восстановление справедливости – инструментарий для этого, существенный элемент, который тесно связан с остальными тремя основными компонентами основ переходного правосудия», – отметил он.

Правозащитник проинформировал, что в парламенте обсудили возможные судебные процессы, их субъектов и вопрос амнистии: «Что необходимо внести в законодательное поле, чего на сегодня не хватает, чтобы должным образом были привлечены к ответственности и те, кто непосредственно выполнял приказы, и те, кто отдавал эти приказы, оставаясь якобы в тени или на большой высоте, считая себя неприкосновенными. Тут речь шла и о ратификации Римского статута*, стороной-подписантом которого является Украина, который она огласила, что должна ратифицировать его в 2019 году, но уже истек этот срок. Наоборот, мы сейчас видим отсутствие политической воли и политические попытки не ратифицировать этот документ. Это и вопросы внесения изменений в наше национальное законодательство в части имплементации норм международного гуманитарного права».

«В итоге мы можем говорить о приближении к завершению процесса формирования самого текста основ переходного правосудия. Эта работа была начата в 2016-2017 годах. Она продолжилась и завершилась в рамках сотрудничества с офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в 2018 году. Эта концепция стала рабочим материалом для работы рабочей группы Комиссии по вопросам правовой реформы для того, чтобы создать основы и почву для стратегии и концепции реинтеграции и деоккупации неподконтрольных Украине территорий», – добавил Павличенко.

Напомним, аналитик УХСПЧ Олег Мартыненко считает, что амнистия для участников боевых действий на Донбассе усилит национальную позицию Украины. Эксперт назвал и нюансы предоставления амнистии участникам боевых действий в зависимости от вида вооруженного конфликта и рассказал о негативном международном опыте предоставления полной амнистии. Он также убежден, что к проведению широкой амнистии для участников вооруженного конфликта на Донбассе Украину подталкивает практическая необходимость.

Как сообщалось ранее, в Генеральной прокуратуре Украины обсудили наработанный пакет законодательных актов по правосудию переходного периода, который в ближайшее время подадут на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

*Римский статут Международного уголовного суда (МУС) – это международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года. МУС – это первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию. Россия подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, но до 2016 года не ратифицировала его. 16 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте.