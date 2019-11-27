«Еленовка. Движение слабое и основной, и льготы»: Ситуация в пунктах пропуска утром 27 ноября

По состоянию на 7:00 сегодня, 27 ноября, все КПВВ на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в рамках введения режима «желтый», сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли более 47 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10740 человек и 1220 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9350 человек и 1520 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9230 человек и 1620 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3820 человек и 840 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 13870 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «7:28. Горловка – Бахмут. Что пешеходов, что машин очень много...».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Вадим: «4:18. Еленовка, "решалы" просят 1000ре за продвинуться в первую десятку на въезд...»;

Вадим: «5:04. Еленовка, 6:00 (по местному времени, – ред). Перед шлагбаумом машин 120 и льготы 20. Ветер. ГАИ проверяют и ремни»;

Вадим: «5:50. Еленовка, 6:45 (по местному времени, – ред.) добавились еще машин 40 в хвосте. А после поворота на Докучаевск до шлагбаума еще в 3 ряда машин 50. На "регистрации" народу полно. В общем не было порядка и не ждите»;

Вадим: «7:10. Еленовка. Основная почти до поворота, льготы 15»;

Вадим: «7:55. Еленовка. Движение слабое и основной, и льготы, в основном из третьего ряда».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «8:24. Октябрь из Донецка – возле камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.