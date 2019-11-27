В обнародованной информации есть две составляющие, – эксперт о бывшем «народном мэре» Горловки

Бывший «народный мэр» Горловки Эдуард Матюха, пять лет проведший в «ДНР», оказался сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В обнародованной информации есть две составляющие. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков.

По его словам, в обнародованной информации есть две составляющие. «Первая – проведение информационно-психологической операции в рамках информационной войны (для доведения обществу возможных планов РФ). Вторая – собственно разведывательная. Наш разведчик по каким-то причинам оказался вычисленным, его вывели на нашу территорию, чтобы обеспечить его безопасность», – считает Стариков.

Эксперт отметил, что всегда разведка использовала свои каналы для легализации той информации, которую она получает от стратегического противника. «Но достоверность этой информации всегда должна проверяться через другие источники, чтобы высшее военно-политическое руководство принимало соответствующее решение. Если это было санкционировано высшим военно-политическим руководством, то все идет в рамках информационно-психологической операции», – объяснил Стариков.

«А если не санкционировано, а является инициативой ГУР, что демонстрирует недальновидность и некомпетентность руководства Главного управления разведки и может принести ущерб государственным интересам, нацбезопасности», – добавил он.

Также Стариков сообщил, что то, как легализовали Матюху, не понятно ни ему, ни разведчикам стратегического уровня, с которыми он говорил. «Возможно, через какое-то время станет ясно, почему это было сделано. Или это подготовка к встрече в Нормандском формате и соответствующее информационное обеспечение предстоящего саммита. Или нам необходимо кадрово укреплять руководство разведорганов. Акцентирую – мы не обладаем пока всей базой информации, так что делаем выводы на основании того, что есть», – сказал эксперт.

По словам Старикова, по логике политики РФ не подразумеваются широкомасштабные военные наступательные операции по захвату территории Украины. «Они все делают с помощью гибридных методов – информационного, дипломатического, экономического и т.д.», – резюмировал эксперт.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «"Референдум" или вторжение: Эксперты прокомментировали откровения украинского разведчика с Донбасса».