В Верховной Раде обсудили вопрос амнистии для участников боевых действий на Донбассе

В Верховной Раде во вторник, 26 ноября, обсудили вопрос амнистии для участников боевых действий на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал аналитик Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) УХСПЧ Олег Мартыненко.

«Поскольку переходное правосудие соединяет в себе подходы так называемой карательной юстиции в отношении военных преступников, например, и восстановительной юстиции, восстановительного правосудия, здесь речь шла и об амнистии. Вопрос сложный, он вызвал достаточно сложное обсуждение», – сказал он.

«Мы сошлись на нескольких важных вещах. Во-первых, амнистия является частью международных договоренностей Украины, в соответствии со вторым дополнительным протоколом Женевской конвенции, который предполагает более широкую амнистию после завершения боевых действий, и эта амнистия распространяется только на конфликты не международного характера. Иными словами – граждане России, которые принимают участие в вооруженном конфликте международного характера, который идет параллельно на востоке страны, они не могут рассчитывать на амнистию как таковую», – пояснил Мартыненко.

«Во-вторых, мы определились, что проект закона об амнистии не должен разрабатываться в так называемом турбо-режиме, поскольку последствия могут быть самые печальные», – добавил правозащитник.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде прошла очередная дискуссия с правозащитниками по поводу разработки инструментов переходного правосудия для неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и Крыма.

Напомним, аналитик УХСПЧ Олег Мартыненко считает, что амнистия для участников боевых действий на Донбассе усилит национальную позицию Украины. Эксперт назвал и нюансы предоставления амнистии участникам боевых действий в зависимости от вида вооруженного конфликта и рассказал о негативном международном опыте предоставления полной амнистии. Он также убежден, что к проведению широкой амнистии для участников вооруженного конфликта на Донбассе Украину подталкивает практическая необходимость.