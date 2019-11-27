Германия в следующем году выделит около 850 тыс. евро на проекты ADRA в Украине

Германия в следующем году выделит около 850 тыс. евро на гуманитарные проекты ADRA в Украине. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба посольства Федеративной Республики Германия в Киеве.

«В следующем году Федеральное правительство также предоставит финансирование на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине и выделит для этого около 850 тыс. евро. Помощью смогут воспользоваться люди на востоке Украины, которые особенно пострадали от длительного конфликта. С 2016 по 2019 годы работа ADRA уже была профинансирована из Германии на 4,6 млн евро. Кроме того, ADRA внесет дополнительные 200 тыс. евро из собственных средств», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что проект предоставляет непосредственную помощь наиболее пострадавшим от конфликта лицам в изолированных громадах вдоль контактной линии в Донецкой и Луганской областях.

«Мероприятия пойдут на пользу преимущественно пожилым людям, инвалидам, одиноким матерям/родителям, многодетным семьям, а среди них и внутренним переселенцам. ADRA улучшит гуманитарную защиту, психосоциальное здоровье жертв конфликта с посттравматическим синдромом, среди которых много детей, а также доступ к базовым услугам, особенно медицинских и социальных служб, и обеспечения питьевой водой. ADRA предлагать нуждающимся также социальные транспортные услуги», – проинформировали в посольстве.