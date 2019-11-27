Сводка из зоны ООС за 26 ноября: Версии сторон конфликта

Во вторник, 26 ноября, незаконные вооруженные формирования (НВФ) 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ осуществили 5 обстрелов:

неподалеку Луганского и дважды у Крымского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия;

у Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов.

7 обстрелов со стороны НВФ зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

четыре раза неподалеку Старогнатовки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды вблизи Широкино – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Березового – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

«Вчера, 26 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не было», – отметили в пресс-центре ООС.

В «ДНР» утверждают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны армии Украины составило девять раз. Общее количество примененных боеприпасов – 48 единиц. Обстрелам подверглись поселки шахты имени Гагарина и Байрак, поселок Старомихайловка, село Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» заявили, что «киевские силовики три раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок и Логвиново. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».