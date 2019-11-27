Новый год: Как будут работать и отдыхать украинцы

В декабре 2019 года украинцы будут отдыхать 10 дней, дополнительные выходные появятся в связи с празднованием Рождества и Нового года. Такое решение было принято Кабинетом министров Украины.

Напомним, 25 декабря, когда Рождество в Украине отмечается по григорианскому календарю, с 2017 года официально стал выходным. 24 декабря правительство рекомендовало сделать сокращенный рабочий день.

Кроме этого, накануне Нового года в декабре будет три выходных дня подряд: 29, 30, 31 декабря. Вместо 30 и 31 декабря украинцы будут отрабатывать две субботы подряд – 21 и 28 декабря. 1 января 2020 года также будет выходным днем.