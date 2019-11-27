В «ДНР»: Рецидивист угрожал семейной паре гранатой

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) задержали ранее судимого местного жителя, который угрожал гранатой своим знакомым. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло в Калининском районе Горловки.

«Подозреваемый и потерпевший конфликтовали. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый пришел к знакомым домой и стал высказывать претензии в адрес супружеской пары, угрожая женщине убийством. Для подтверждения серьезности своих намерений, фигурант достал гранату и демонстративно выдернул предохранительное кольцо. После уговоров потерпевших, которые небезосновательно опасались за свою жизнь, злоумышленник прекратил свои преступные деяния», – говорится в сообщении.

«Также в ходе обысков по месту жительства ранее судимого мужчины изъяты несколько гранат различного типа, около 300 граммов пластита и более 70 граммов наркосодержащего растения», – заявили в «МВД ДНР».

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 4 лет.